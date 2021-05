Plan B : Julie de Bona en couple ? Elle répond avec humour

Après l’immense succès de HPI, TF1 a décidé de miser sur une toute nouvelle série : Plan B. Et pour l’occasion, la chaîne a fait appel à l’actrice Julie de Bona qui incarnera une mère de famille qui, face à la détresse de sa fille, tentera de la sauver par le biais d’une agence de voyage qui lui permettrait de remonter le temps. En attendant de savoir si la comédienne va rencontrer le même succès qu’Audrey Fleurot, Julie de Bona a accordé un entretien à Nikos Aliagas dans 50 minutes inside. Et rapidement, l’animateur a tenté d’en savoir plus concernant la vie amoureuse de la jeune femme : "Vous n’en parlez pas trop, moi je ne sais pas qui est votre mari".

Une vie amoureuse très secrète

Très discrète en ce qui concerne sa vie privée, Julie de Bona a répondu rapidement avec sarcasme pour se préserver : "Non, moi non plus d’ailleurs. Il n’a pas du tout envie d’être exposé et moi non plus". Face à Nikos Aliagas, la comédienne n’a pas voulu en dire davantage. "Moi je ne suis pas très intéressante dans la vie". Un commentaire qui a fait réagir Nikos Aliagas : "Mais si, la preuve, vous êtes là et vous êtes l’une des actrices préférées des Français". Si Julie de Bona avait révélé en 2018 une photo de son fils, l’actrice avait en revanche caché l’identité du père. Et auprès de Télé Loisirs, Julie de Bona avait brièvement évoqué son compagnon en le comparant aux hommes avec lesquels elle travaille sur les plateaux de tournage : "Ils ne sont pas à la hauteur de mon mari, c’est lui le plus sexy".

Par Alexia Felix