Plan B : L'interprète de Lou est la petite-fille d'un célèbre chanteur

C'est la nouvelle série événement de TF1. Ce lundi 24 mai, l'épisode 3 de "Plan B" reviendra sur les écrans et l'émotion sera une fois de plus au rendez-vous. Ce show télévisé est parvenu à bouleverser les fans ainsi que les acteurs. D'ailleurs, dans une interview accordée à Allo Ciné, Julie de Bona, qui interprète le rôle de l'héroïne Florence, a confié avoir été "en larmes" en lisant le scénario. "Quand j’ai lu le pitch de la série, avec cette femme qui a tout réussi, et qui perd sa fille et arrive à revenir en arrière dans le temps pour la sauver, j’ai eu des frissons. Je me suis dit 'Si c’est ce que j’imagine, il y a la possibilité d’une puissance émotionnelle assez dingue derrière ce pitch", a-t-elle déclaré en faisant référence à l'histoire originale québécoise, avant de poursuivre : "Et à la lecture du scénario de la version française, j'étais en larmes. Encore une fois. Cette série est complètement dingue." Si "Plan B" déchaîne autant les passions, c'est également grâce à son casting !

Son grand-père était un célèbre chanteur

Julie de Bona donne la réplique à Kim Higelin, une jeune actrice qui campe le rôle de Lou, la fille de Florence qui s'est suicidée. Une interprétation particulièrement complexe qu'elle réussit à merveille. Mais si son nom était encore inconnu avant la diffusion du premier épisode de "Plan B", elle n'est pas novice dans le domaine artistique. La jeune femme est issue d'une famille d'artistes. Elle est la petite-fille du chanteur français Jacques Higelin, décédé en 2018. Kim Higelin est également la fille du metteur en scène Kên Higelin et la nièce des chanteurs Arthur H et Izïa Higelin. À présent, l'actrice de "Plan B" a réussi à se faire un prénom.

Par Solène Sab