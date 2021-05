Plan B : Pourquoi Julie de Bona a été bouleversée par le scénario

Ce lundi 24 mai, un nouvel épisode de la série "Plan B" est diffusé à 21h05 sur TF1. Dès la sortie de ce show télévisé de Jean-François Asselin et Jacques Drolet, les téléspectateurs ont répondu présents. Ils ont rapidement été captivés par cet univers dramatique. L'intrigue est centrée sur Florence, une mère de famille qui doit gérer sa vie personnelle et professionnelle. Si tout lui souriait, son monde s'est écroulé lorsque sa fille Lou, âgée de 16 ans, s'est suicidée. Grâce à l'agence "Plan B", l'héroïne peut voyager dans le temps et ainsi comprendre les origines du mal-être de sa fille... À travers les épisodes, cette mère de famille battante est prête à tout pour changer le sort de sa fille et la sauver ! Un scénario à la fois passionnant et bouleversant qui plonge les téléspectateurs dans un tourbillon d'émotions... Mais ils ne sont pas les seuls à être réceptifs à cette intrigue.

"J'étais en larmes"

Julie de Bona, qui campe le rôle de Florence, a été particulièrement émue en lisant le script, surtout en tant que maman. Lors d'une interview accordée à Allo Ciné, l'actrice a révélé : "Quand j’ai lu le pitch de la série, avec cette femme qui a tout réussi, et qui perd sa fille et arrive à revenir en arrière dans le temps pour la sauver, j’ai eu des frissons. Je me suis dit 'Si c’est ce que j’imagine, il y a la possibilité d’une puissance émotionnelle assez dingue derrière ce pitch'". Julie de Bona a également expliqué avoir "dévoré" la version québécoise, dont "Plan B" est inspirée... L'un des éléments déclencheurs qui l'a conduit à accepter le rôle. "Ma réponse était évidente, car une histoire aussi forte, c'est rare", a-t-elle déclaré avant de poursuivre : "Et à la lecture du scénario de la version française, j'étais en larmes. Encore une fois. Cette série est complètement dingue". Elle a également tenu à offrir un petit spoiler aux fans de la série : "Je pense que les téléspectateurs n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend dans les derniers épisodes". La suite promet !

Par Solène Sab