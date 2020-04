"Pleurniche hospitalière" : Yves Calvi regrette ses propos polémiques

Le 12 mars, Yves Calvi dénonçait la "pleurniche permanente hospitalière" dans son émission "L’Info du vrai". Des propos qui ont rapidement fait réagir les internautes, choqués et scandalisés par une telle déclaration. En pleine crise sanitaire et alors que les Français doivent respecter une mesure de confinement, le personnel soignant est en première ligne. Face à une pénurie de matériel et un nombre croissant de personnes contaminées par le coronavirus, les soignants redoublent d’efforts. Dans ce contexte, les internautes ont appelé au boycott de l’émission d’Yves Calvi sur Canal+. Face à l’ampleur de la polémique, l’animateur a réagi dans les colonnes du Parisien jeudi 9 avril et fait part de ses regrets.

"Je regrette d’avoir pu choquer"

"Evidemment, je regrette d’avoir pu choquer et j’en suis désolé. C’est une erreur et c’est inapproprié. La ‘pleurniche’ c’est déplacé et idiot" débute Yves Calvi dans Le Parisien. Puis il poursuit par des explications sur le contexte de sa déclaration polémique. "L’extrait balancé sur Twitter est volontairement malhonnête, il faut écouter l’intégralité de l’émission pour comprendre mon propos. J’aidais un invité à s’exprimer, reformuler, je n’ai pas voulu attaquer l’hôpital". Mais le mal est fait pour celui qui a révélé avoir frôlé la mort à cause de la canicule. Yves Calvi a profité de cette prise de parole pour annoncer le renouvellement de son émission quotidienne la saison prochaine sur la chaîne cryptée en précisant que sa direction lui avait réitéré sa "confiance".

Par Non Stop People TV