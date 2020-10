Plus belle la vie : Fabienne Carat annonce son départ

Actrice emblématique de Plus belle la vie, Fabienne Carat vient d'annoncer une triste nouvelle pour les fans de la série. Dans la peau du personnage de Samia Nassri depuis quinze ans, Fabienne Carat a décidé de lui dire au revoir. Dans un entretien accordé Télé Star, en kiosque ce lundi 26 octobre, l'actrice de 41 ans a annoncé son départ de Plus belle la vie : "J'interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l'ai beaucoup aimée, on s'est beaucoup apporté, mais, aujourd'hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter". Une décision comme une "évidence" pour Fabienne Carat mais qui crée toutefois la surprise. En mars dernier, elle avait assuré sur sa présence dans le feuilleton de France 3 : "Pour l'instant, c'est trop tôt. Tant que ce qu'on me propose sur France 3 et que les plannings le permettent, je resterai".

Quel départ pour son personnage Samia ?

Alors que le personnage de Samia doit se marier avec Hadrien le 31 décembre, son départ devrait susciter un manque pour les téléspectateurs, comme avec celui de Laetitia Milot en 2016. Avant de découvrir comment le départ de Samia va être mis en scène, Fabienne Carat avait confié dans Télé Star en 2019 sur cette éventualité désormais réelle : "Si jamais un jour je devais quitter Plus belle la vie, j'espère que mon départ se ferait en douceur, pour les fans". Désormais prête à tourner cette page de sa carrière, l'actrice a révélé en septembre dernier dans l'émission "Un Eclair de Guény" avoir été harcelée il y a environ cinq ans par l'un des réalisateurs de la série. "Cinq ans, j’en étais encore là et je me dis c’est pas possible là en fait de se laisser parler comme ça, de se laisser maltraiter comme ça sur un tournage où je suis actrice principale", a confié l'actrice qui avait intégré la série policière de TF1 "Section de recherches" en 2019.

Par Marie Merlet