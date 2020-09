Plus Belle la vie : Fabienne Carat harcelée sur le tournage, elle témoigne

Fabienne Carat a décidé de se livrer dans une autobiographie intitulée "Danse avec la vie ". Dans cet ouvrage, la comédienne est revenue sur son parcours pour devenir une artiste aux multiples talents, et a également révélé avoir été victime d’harcèlement à l’école mais aussi pendant son adolescence et sur le tournage de Plus Belle la vie. Invitée sur "Un éclair de Guény", Fabienne Carat a livré un témoignage sur ce réalisateur qui n’avait pas hésité à l’harceler : "Alors je pense que le tournage aurait été moins long, serait passé, mais c’est vrai que au bout de 15 jours je suis arrivée à me dire qu’il avait peut-être des problèmes avec sa maman ou avec les femmes parce que on arrive toujours à comprendre les gens en cherchant un petit peu dans leur passé. Voilà moi je suis plutôt comme ça "

"Je me trouve pathétique"

Et alors qu’un chroniqueur est revenu sur un passage en particulier dans le livre où l’actrice était arrivée en talons, et où son agresseur l’avait empoigné pour qu’elle court avec lui, Fabienne Carat a confié : "Je me trouve pathétique. Je suis très attristée par moi-même. A la basse je suis une fille toute gentille, toute simple, toute mignonne, trop gentille, et là c’est pas vieux ça, cinq ans, j’en étais encore là et je me dis c’est pas possible là en fait de se laisser parler comme ça, de se laisser maltraiter comme ça sur un tournage où je suis actrice principale, mais je suis folle en fait. Ce que je trouve dommage c’est nous les femmes on doit toujours à un moment donné si on est trop gentille à la base et surtout avec les productions à un moment donné on doit devenir méchante et dire stop. Et c’est dramatique de devoir en arriver-là pour se faire respecter".

Fabienne Carat harcelée sur un tournage de «Plus Belle la vie» : son témoignage édifiant. C’était hier soir dans @UnEclairDeGueny.



Intégralité de la séquence ici :https://t.co/3fBTqdpsuS pic.twitter.com/iyi2uGHsib — Maxime Guény (@MaximeGueny) September 24, 2020

Par Alexia Felix