Plus belle la vie : Fabienne Carat revient sur les raisons de son départ de la série

Après avoir interprété pendant 15 ans le rôle de Samia Nassri dans "Plus belle la vie", Fabienne Carat a annoncé en octobre dernier son départ de la série. C'est à Télé Star qu'elle s'est confiée sur sa décision. "J'interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l'ai beaucoup aimée, on s'est beaucoup apporté, mais, aujourd'hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter", disait-elle. Nos confrères ont précisé que cette décision lui était apparue comme une "évidence" au début de l'année 2020.

Sur Instagram, Fabienne Carat a relayé la couverture du magazine Télé Star, accompagnant sa publication du message suivant. "Merci à tous, tellement, pour vos chaleureux messages et votre soutien (...) C'est une période importante dans ma vie que j'avais envie de partager avec vous, avec respect, gratitude et douceur", a-t-elle écrit.

"Cette envie est devenue profonde..."

Dans un entretien accordé à "Nous Deux" ce mardi 8 décembre, Fabienne Carat est revenue sur les raisons de son départ de "Plus belle la vie". "Je n'ai rien décidé. J'ai assumé une envie que je ressentais profondément. Je suis quelqu'un d'instinctif", a-t-elle dit. Cette envie de quitter la série, elle l'avait déjà en 2016 "après avoir participé à 'Danse avec les stars'" sur TF1. "Mais la production du feuilleton m'avait convaincue de rester. J'avais encore peur de lâcher le rôle de Samia, qui m'apportait tant. J'ai toujours été très consciente de la chance que j'avais de travailler. J'avais connu des années difficiles où avoir un scénario entre les mains, ça tenait du rêve. Mais, cette fois, cette envie est devenue profonde", a-t-elle continué.

Un choix qu'elle ne regrette pas, comme elle l'a expliqué dans la suite de l'interview. "C'est galvanisant et excitant. Je sais que c'est une bonne décision. Je vis une année importante, la fin d'un cycle et le début d'un autre. J'éprouve le même sentiment de nouveauté que lorsque j'ai quitté le lycée hôtelier de Biarritz, pour monter à Paris. Il y avait alors beaucoup de facteurs inconnus. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que je ne repars pas de zéro. C'est chouette et je me sens pleine de vitalité", a-t-elle confié.

Par Non Stop People TV