Plus belle la vie : l'actrice Malika Alaoui (Mila Valle) écartée du tournage

Le tournage de la série "Plus belle la vie" se voit une nouvelle fois perturbé à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Huit mois après la mise en quarantaine d'une actrice de la célèbre série diffusée sur France 3 depuis 15 ans, voilà qu'une autre actrice doit être écartée du tournage. Ce mardi 20 octobre 2020, nos confrères de Puremédias révèlent en effet que la comédienne Malika Alaoui a été priée par la production de "Plus belle la vie" de rester éloignée des plateaux de Marseille pendant quelques jours.



Si la comédienne de 25 ans vient de tester passer un test de contamination à la Covid-19 qui s'est révélé négatif, elle a en revanche été en contact avec des personnes porteuses du virus et la production a décidé de ne prendre aucun risque en ce qui concerne la santé des autres membres du casting... Cette mise à l'écart de Malika Alaoui intervient malheureusement au mauvais moment puisque le personnage qu'elle incarne depuis 2018, Mila Valle, est actuellement au coeur d'une intrigue cruciale.

Plus belle la vie : Malika Alaoui remplacée par Laura Farrugia

Pour ne pas interrompre le tournage et pour permettre aux téléspectateurs de continuer à suivre tranquillement leur série préférée, TelFrance, qui produit le feuilleton depuis 2004 a décidé de miser sur une solution inédite : faire appel à une comédienne "remplaçante" le temps de l'absence de Malika Alaoui. C'est donc Laura Farrugia qui était jusqu'à présent reconnue pour son travail derrière la caméra, qui reprend le rôle de Mila durant quelques épisodes. Son passage devrait être diffusé à compter du 26 novembre prochain. On note que la première fois dans l'histoire de la sitcom qu'un ou une comédienne est temporairement remplacé. On se souvient par exemple que l'actrice Sara Mortensen avait été remplacée définitivement après avoir été virée de la série en 2019.





