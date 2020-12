Plus belle la vie : Laurent Kérusoré en deuil après la mort de son père

Les disparitions s'enchaînent en cette fin d'année 2021. Ce samedi 26 décembre 2020, c'est le comédien Laurent Kérusoré qui a fait une triste annonce sur Instagram. L'acteur connu pour son rôle dans la série "Plus belle la vie" diffusée sur France 3, a confié à ses fans que son papa était mort le jour de Noël. Le comédien de 46 ans a tenu à rendre hommage à son père via un long texte publié sur le réseau social.



"Il était un artiste, parfois visionnaire, parfois utopiste mais un artiste c'est certain. Un artiste incompris pourtant si soucieux de vouloir bien faire. Il était un enfant, un homme, un mari et un père. Il était mon père et il nous a quittés ce 25 décembre" a-t-il écrit sous un cliché en noir et blanc de son papa. L'occasion pour l'acteur de se confier dans son adoption : "Ma fierté papa sera de toujours porter ton nom Kérusoré. Et pour un enfant adopté, c'est plus qu'une identité c'est une histoire. Aujourd'hui je porte à jamais avec moi ton histoire papa".

Laurent Kérusoré soutenu par ses fans

Le comédien qui avait eu tant de mal à faire accepter son homosexualité à sa famille a pu compter sur le soutien de ses nombreux abonnés. "On t'embrasse, ton papa devait être un homme incroyable", "Bon courage Laurent, on est avec vous", "Quelle triste nouvelle le jour de Noël..." peut-on par exemple lire en commentaires.



Laurent Kérusoré a aussi pu compter sur le soutien ses anciens collègues de "Plus belle la vie" à savoir Elodie Varlet ou encore Cécilia Hornus : qui a fait part de son émotion : "Je t'embrasse vraiment fort et beaucoup mon chéri, courage", a-t-elle écrit à son ami.







Par E.S.