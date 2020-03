Plus belle la vie : vers une fin programmée de la série ?

Les aventures de Blanche, Thomas ou encore Roland et Mirta tiennent en haleine les téléspectateurs de France 3 quotidiennement depuis plus de 15 ans maintenant. Le désormais célèbre quartier du Mistral à Marseille pourrait-il disparaître des écrans ? Selon des informations de nos confrères des Échos, la fin de la série pourrait être proche… "On y réfléchit, et on va commencer à imaginer des développements possibles via notre filiale de production interne", a confié une source proche du dossier. "Plus belle la vie" fait face à une sérieuse concurrence en access. En même temps que le feuilleton de France 3 sont diffusés "Demain nous appartient" sur TF1 et "Un si grand soleil" sur France 2. Les audiences en pâtissent, PBLV est passée de 3.7 millions de téléspectateurs en moyenne la saison dernière à 3.4 millions cette saison selon Médiamétrie.

"Rien n'est impossible"

Mais l'arrêt de la série n'est pas à programmer tout de suite. En effet, d'après un cadre de Newen, la société de production de "Plus belle la vie" rachetée par TF1, "Il est beaucoup trop tôt pour arrêter Plus belle la vie. Le public est attaché au feuilleton et fidèle. Ce serait trop sensible. Mais dans les toutes prochaines années, rien n'est impossible. Avec le montant consacré à PBLV (une trentaine de millions annuels selon les Échos) on pourrait faire de très belles séries, pas forcément quotidiennes d'ailleurs". Les Mistraliens n'ont donc pas encore fini de nous surprendre. Le contrat entre Newen et France Télévisions va jusqu'en 2021. Et d'après Les Échos, des négociations sont en cours pour un renouvellement de trois ans au minimum.

Par Non Stop People TV