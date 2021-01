Popeck en larmes : "On est en train de tuer le spectacle" (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Jordan de Luxe est aux commandes de son émission "L'instant de Luxe" dans lequel il reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité et sur sa vie personnelle. Récemment, le présentateur a recueilli les confidences de Richard Berry. Si l'acteur a réagi aux propos de François Berléand sur les anti-vaccins, il a aussi rendu hommage à Jean-Pierre Bacri, décédé le 18 janvier dernier à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. "C'était un immense acteur. Il m'a toujours énormément impressionné, d'une vérité, d'une justesse incomparable, incontournable", disait-il.

Jordan de Luxe a aussi reçu Bernard Farcy. Ce dernier a profité de cet échange pour revenir sur sa collaboration avec Samy Naceri dans la saga "Taxi". "Ça a été un plaisir de tourner avec lui et je ne dirai jamais rien contre lui. Souvent, on pourrait dire : 'Mais ceci ou cela'. J'ai eu affaire à quelqu'un qui était un professionnel, qui a été parfaitement respectueux et correct sur le plateau avec moi. Je retiens ça. Maintenant, les démons qu'il a eus dans sa vie privée, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus (...) C'est un garçon très agréable, celui qu'on voit dans le film", confiait-il.

"On est en train de tuer le spectacle"

Ce mercredi 27 janvier, Jordan de Luxe a tourné un nouveau numéro de son émission "L'instant de Luxe". Il a reçu l'humoriste Popeck. En attendant de découvrir l'intégralité de son passage dans le programme sur Non Stop People, nous vous dévoilons un extrait inédit dans lequel l'acteur fond en larmes en évoquant la situation sanitaire liée à la crise du coronavirus, mais aussi le monde du spectacle qui est à l'arrêt depuis plusieurs mois. "On donne du bonheur au public, on est des marchands de bonheur et on est en train de nous tuer. Avec l'âge que j'ai, si dans deux ans, je joue, ça sera trop tard. On est en train de tuer le spectacle. Le public a besoin de se distraire, de se changer les idées. On est mort", dit-il.

Et de poursuivre : "C'est difficile pour les gens qui ont 85 ans. Quand on entend qu'il faut s'autoconfiner, t'as envie de casser la télévision. Tous les médecins anxiogenites y sont pour quelque chose. Je les emmerde, je leur survivrai. Il faut se vacciner - ma famille est contre, je le sais bien -, mais il faut se vacciner. La scène et le public, c'est notre oxygène pour nous les artistes".

