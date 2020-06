À prendre ou à laisser - Cyril Hanouna : ce célèbre sportif qu'il veut dans l'émission

Avec la crise du coronavirus, Cyril Hanouna a dû s'adapter pour continuer à présenter "Touche pas à mon poste". Après avoir animé l'émission seul, chez lui, le présentateur a eu le plaisir de retrouver ses chroniqueurs dans "C que du kif !". En plus de ce tournage, Cyril Hanouna anime en direct du lundi au jeudi à 20h15 une nouvelle version du jeu "À prendre ou à laisser". Pour rappel, l'émission avait été lancée en 2004 sur TF1. Elle était à l'époque présentée par Arthur. Puis le programme a basculé sur C8 en 2014. Julien Courbet en était l'animateur, jusqu'en 2015.

Le 18 mai dernier, jour du retour de l'émission sur C8, Cyril Hanouna était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live". L'occasion pour lui d'expliquer comment le plateau a été organisé pour respecter les consignes de sécurité post-confinement. "Il y a un plexi qui va délimiter chaque candidat. Il y a déjà 24 candidats donc ça te fait un public et puis, le public n'était pas très présent dans 'A prendre ou à laisser', on a fait des répétitions vendredi, ce n'est pas gênant. Il y a des gens qui viennent de moins de 100 km, on respecte les consignes. Ce sont des gens qui habitent à moins de 100 km, mais qui sont originaires de toute la France", indiquait-il.

"Je vais lui demander quand il viendra à Paris..."

Jeudi 4 juin, dans "C que du Kif !" sur C8, Cyril Hanouna est revenu sur la victoire d'Audrey dans "À prendre ou à laisser". En effet, la candidate a remporté la somme de 100 000 euros. "J'étais persuadé que les 100 000 euros n'étaient pas dans sa boîte", a lancé l'animateur. "Quel courage elle a eu. Quand elle a refusé les 30 000 euros (NDLR du banquier), j'étais en colère contre elle", a poursuivi Raymond Aabou.

Si Kelly Vedovelli a confié qu'elle a retrouvé des "potes du collèges" au casting, Cyril Hanouna a confirmé que l'émission "reviendra la saison prochaine". Et d'ajouter : "On fera également des spéciales avec des people qui joueront avec des anonymes. 50% pour l'association, 50% pour la personne qui joue". Il a ensuite confié le nom d'un célèbre sportif qu'il aimerait avoir dans le jeu, à savoir Novak Djokovic. "J'aimerais l'avoir très vite pour jouer avec moi, je vais lui demander quand il viendra à Paris pour Roland Garros. Ça me ferait extrêmement plaisir qu'il joue avec nous", a-t-il dit. Cyril Hanouna avait eu le privilège d'interviewer le tennisman en novembre 2019 et d'échanger quelques balles avec lui au ping-pong.

Par Non Stop People TV