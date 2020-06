À prendre ou à laisser - Cyril Hanouna : cette proposition qu'il a faite à TF1

Avec l'annonce du confinement le 16 mars dernier par Emmanuel Macron, le PAF a dû s'adapter. Ainsi, Cyril Hanouna a présenté pendant plusieurs semaines son émission "Touche pas à mon poste" de chez lui, sans chroniqueurs. Par la suite, il a pu interagir avec eux par visioconférence. Avec le déconfinement, l'animateur a retrouvé physiquement son équipe dans une nouvelle version de son programme phare baptisé "C que du kif !". Le concept n'a pas changé : avec sa bande, il décrypte l'actualité des médias.

En plus de ce tournage, Cyril Hanouna a repris les rênes de l'émission "À prendre ou à laisser" qu'il présente du lundi au jeudi à 20h15 depuis le 18 mai dernier sur C8. Auparavant, le jeu était présenté par Arthur sur TF1 de 2004 à 2010. Puis le programme a quitté la chaîne pour rejoindre C8 en 2014, avec Julien Courbet aux commandes jusqu'en 2015. À Télé-Loisirs, il s'est dit "très heureux" du retour d'"À prendre ou à laisser". "C'est un jeu où l'ont devient réellement ami avec les candidats et une famille se forme. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs", poursuivait-il.

Un refus de la part de TF1

Lundi 15 juin, Cyril Hanouna est revenu sur la finale de "The Voice" qui a sacré samedi dernier Abi, le talent de Pascal Obispo. L'animateur s'est concentré sur les audiences du télé-crochet, demandant à ses chroniqueurs si l'émission devait continuer ou non sur TF1. Un échange avec ses chroniqueurs qui lui a donné l'envie de raconter "un truc" qu'il n'a jamais dit en lien avec "À prendre ou à laisser".

"Un moment, j'ai fait contacter TF1 par d'autres équipes (...) Et je leur avait proposé, je vous jure que c'est vrai, de relancer À prendre ou à laisser avec Arthur et que je produise le jeu. Ils ont refusé et je pense qu'aujourd'hui, vu les scores de l'émission, je pense que sur TF1, un retour de cette émission, ça aurait été un massacre absolu", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV