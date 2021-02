À prendre ou à laisser : Cyril Hanouna dévoile comment le jeu va être remplacé

Ces derniers jours, la situation sanitaire en France connaît une hausse des contaminations. Dans ce contexte, le gouvernement a placé 20 départements sous "vigilance renforcée". Alors que les émissions prennent leur précaution en se déroulant sans public, le jeu A prendre ou à laisser sur C8 a été impacté par le regain de l'épidémie. Dans un communiqué de presse ce vendredi 26, la chaîne a annoncé que l'absence d'À prendre ou à laisser était pour une durée indéterminée. "Au vu du contexte sanitaire actuel en France et plus particulièrement en Ile de France, et afin de protéger les candidats et l’ensemble des équipes techniques, la direction de C8 préfère reporter la reprise de l’émission À prendre ou à laisser prévue lundi 1er mars 2021 à une date ultérieure, et ce dans un souci de préserver au maximum la santé de chacun", a expliqué la chaîne.

"Le jeu va revenir très vite"

Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna est revenu sur cette déprogrammation en dévoilant ce qui va remplacer le jeu. "Le jeu va revenir très vite mais voici le programme de lundi : 18h10, il y aura Castaldi avec des jeux, des best-of, en direct ! Il va faire des tours dans les couloirs, c'est du Castaldi en live ! Il y aura un jeu et le before dans le hall ! Dans la finale du before, j'arrive. De 18h50 jusqu'à 21h15, c'est la folie avec des sujets, des médias", a indiqué Cyril Hanouna qui va donc faire appel à son chroniqueur pour animer le début de soirée. En raison des 24 candidats présents chaque soir dans le jeu, la chaîne n'a donc pas pris de risque en respect des mesures sanitaires.

Par Marie Merlet