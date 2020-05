"À prendre ou à laisser" : Cyril Hanouna explique l'exclusion d'un candidat

Après Arthur et Julien Courbet, c’est au tour de Cyril Hanouna de s’attaquer au célèbre jeu “À prendre ou à laisser”. De retour sur les plateaux de C8 après le confinement, l’animateur phare de la chaîne remet au goût du jour l’émission culte qui a fait les beaux jours de TF1 entre 2004 et 2006 puis de 2009 à 2010 avant de revenir sur D17 de 2014 à 2015. Pour cette deuxième semaine de diffusion, Baba a retrouvé la joyeuse bande derrière les boîtes et le banquier le plus vicieux du PAF alias La pince.

Un candidat obligé de se retirer

En débutant l’émission du lundi 25 mai, Cyril Hanouna remarque l’absence d’un joueur. "Ce soir, on n'a pas un mais deux nouveaux candidats ! On a d'abord Sami ! Sami, Sami, Sami, t'es où ?", commence-t-il par lancer. Comprenant qu’il vient de faire une boulette, le présentateur de “C que du Kiff” se rattrape : "Ah Sami il est parti, exactement !" Il continue en expliquant aux téléspectateurs : “Je vous explique l'histoire ; Sami, on s'est rendu compte qu'il avait déjà travaillé avec la production. Et on n'a pas le droit, forcément, donc on a dû le sortir. Et Sami on l'embrasse fort, voilà, s'il veut, il viendra nous voir en ami. Et le pauvre, ce n'était pas du tout de sa faute".

Par C.F.