À prendre ou à laisser : pourquoi le jeu de Cyril Hanouna est déprogrammé

Les téléspectateurs vont devoir patienter avant le retour d'À prendre ou à laisser. Depuis ce lundi 22 février, le jeu de Cyril Hanouna est diffusé en bétisier à l'antenne en raison des vacances scolaires. Mais le retour des inédits n'aura finalement pas lieu à partir du 1er mars comme prévu. Dans un communiqué de presse ce vendredi 26, la chaîne C8 a annoncé que l'absence d'À prendre ou à laisser était pour une durée indéterminée. "Au vu du contexte sanitaire actuel en France et plus particulièrement en Ile de France, et afin de protéger les candidats et l’ensemble des équipes techniques, la direction de C8 préfère reporter la reprise de l’émission À prendre ou à laisser prévue lundi 1er mars 2021 à une date ultérieure, et ce dans un souci de préserver au maximum la santé de chacun", a expliqué la chaîne alors que la situation sanitaire se dégrade en France.

Quel programme en remplacement ?

Pour remplacer le jeu diffusé habituellement en direct, C8 n'a pas encore indiqué quel programme pourra intégrer sa case du lundi au jeudi. Contrairement aux autres émissions comme Touche pas à mon poste qui se déroulent sans public depuis le début de la crise sanitaire, À prendre ou à laisser réunissait chaque soir 24 candidats habitant en Ile-de-France mais qui étaient originaires de la région qu'ils représentent. En mai 2020, Cyril Hanouna avait repris les commandes du jeu diffusé à 20h15, avant de revenir à la rentrée à 20h40 puis 18h10 depuis le 9 septembre. L'animateur qui a l’habitude d’accueillir des célébrités sur le plateau, avait aussi présenté le jeu en prime time le 26 janvier dernier.

Par Marie Merlet