Procès François Fillon : l’Assemblée Nationale va lui réclamer 1 million d’euros en plus

Le 24 février prochain, François Fillon comparaitra devant le tribunal correctionnel de Paris, dans l’affaire des emplois présumés fictifs au bénéfice de son épouse Pénélope Fillon. En attendant son jugement, l’Assemblée nationale prévoit déjà de demander 1.081.219 euros de dommages et intérêts à l'ancien Premier ministre ainsi qu'à son ancien suppléant Marc Joulaud.

"Sur décision de la présidence, l’Assemblée nationale s’est portée partie civile au procès. Elle demande donc réparation des dommages subis, dont le montant correspond aux salaires versés avec les charges patronales", rapporte au Monde la députée La République en marche (LRM) des Hauts-de-Seine, Laurianne Rossi, questeure de l’Assemblée.

Jusqu'à dix ans de prison pour le couple Fillon

Candidat à la présidentielle 2017, François Fillon avait été mis en examen à six semaines du premier tour de l’élection présidentielle pour avoir détourné des fonds publics entre 1998 et 2013, mais aussi pour "complicité et recel" et "complicité et recel d’abus de biens sociaux". Son ancien suppléant Marc Joulaud, maire LR de Sablé-sur-Sarthe, sera jugé pour "détournement de fonds publics".

De son côté, son épouse est poursuivie pour "complicité et recel" des délits de détournement de fonds publics et d'abus de biens sociaux. Pour rappel, Pénélope Fillon a été rémunérée comme collaboratrice à l'Assemblée nationale quand l’ancien premier ministre était député. François Fillon a toujours maintenu que son épouse avait été une importante collaboratrice lorsqu’il était député. A l’instar de Marc Joulaud, le couple encoure une peine de dix ans de prison et un million d’euros d’amende. Le procès doit se tenir jusqu’au 11 mars.

Par C.F.