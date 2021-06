Prodiges : Faustine Bollaert succède à Marie-Sophie Lacarrau, sa réaction sur Twitter

Faustine Bollaert est l'un des visages les plus connus de France Télévisions. En effet, la femme de Maxime Chattam présente deux émissions, à savoir "Ça commence aujourd'hui" (France 2) et "La boîte à secrets" (France 3). Prochainement, l'animatrice de 42 ans sera aux commandes d'un troisième programme. Elle a été choisie pour présenter "Prodiges", le concours de chant, de musique et de danse classique diffusé sur France 2. Ainsi, elle succède à Marie-Sophie Lacarrau, la présentatrice des deux précédentes saisons qui a laissé sa place vacante à la suite de son départ pour le JT du 13h de TF1. Lancée en décembre 2014, l'émission "Prodiges" était présentée au départ par Marianne James (saison 1 à 4) puis par Daphné Bürki (saison 5) avant l'arrivée de Marie-Sophie Lacarrau aux commandes des saisons 6 et 7. Ainsi, Faustine Bollaert reprendra les rênes du programme pour une saison 8 inédite.

Une "fierté" pour Faustine Bollaert

Alexandra Redde-Amiel - la Directrice des Variétés et Divertissements de France Télévisions - a réagi à l'arrivée de Faustine Bollaert aux commandes du programme. "Nous sommes heureux d'accueillir cette année Faustine Bollaert à la présentation de la 8e saison de 'Prodiges'. Faustine, visage phare de la chaîne saura avec sa bienveillance créer un lien de confiance avec nos jeunes candidats. Cette complicité sera une aide précieuse pour accompagner nos jeunes artistes à se produire sur scène face au prestigieux jury", a-t-elle dit. De son côté, Faustine Bollaert a simplement posté le message suivant sur Twitter : "Très fière de rejoindre la grande famille Prodiges !!!!"

Par Non Stop People TV