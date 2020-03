Profilage - Shy’m : comment les internautes jugent-ils ses débuts d’actrice ?

Après avoir jugé les performances des candidats au casting de la dixième saison de "Danse avec les stars", Shy'm a fait ses premiers d'actrice dans la série "Profilage". En janvier dernier, elle dévoilait sur Instagram un premier aperçu sexy de sa prestation dans cette fiction diffusée depuis le 29 février sur TF1. Dans un entretien qu'elle a accordé à Purebreak, la chanteuse de 34 ans s'est confiée sur la comédie, domaine qu'elle n'avait encore jamais approché.

"Ça a toujours été dans mes projets. J'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée pendant une année. C'était très court, mais ça m'a beaucoup marquée, parce que j'étais encore très timide à cette époque-là. Ça m'a aidée à me rendre plus sociable, plus accessible. Et puis, ça fait des années que je me mets en scène dans mes clips. Entre temps, j'ai eu des propositions, mais je les ai refusées car les rôles me ressemblaient trop. En tout cas, ça m'a toujours plu. Rejoindre 'Profilage' était l'occasion de voir ce que je valais", a-t-elle dit.

"J'avais un très gros doute..."

En pleine épidémie de coronavirus et avec le confinement, le PAF bouscule ses programmes. Ainsi, TF1 a décidé de suspendre la diffusion de "Profilage" à partir de la semaine prochaine. Si l'épisode 4 sera bel et bien diffusé ce jeudi 26 mars, il faudra attendre pour la suite de l'intrigue.

Quant à la prestation de Shy'm dans la série, qu'en pensent les téléspectateurs ? Sur Twitter, les internautes ont donné leur avis, la majorité étant séduit par les premiers pas de la jeune femme en tant que comédienne. "Franchement, honnêtement, Shy'm joue vraiment bien et apporte quelque chose de nouveau à la série ! C'est cool", a posté un internaute. "J'avais un très gros doute sur Shy'm dans 'Profilage', mais c'est pas mal du tout en fait, je l'ai sous-estimé", a poursuivi un autre.

D'ailleurs, la saison 10 est très bonne, moins sombre qu'avec Adèle ! Shy'm est assez convaincante, j'espère qu'elle va rempiler et muscler encore son jeu si une s11 est commandée (j'en doute pas) #Profilage — Regina Phalange (@cYnicisMan) March 22, 2020

j’avais un très gros doute sur Shy’m dans profilage mais c’est pas mal du tout en fait, je l’ai sous estimé — Maouna (@Maounaolv) March 21, 2020

Bonsoir Shy'm, je vous ai vu ce soir dans Profilage. Vous êtes formidable et bluffant dans cette série. Vous êtes talentueuse et 1 belle personne. J espère vous REVOIR 1 jour en concert. Gros bisou. Zenobie — Zeno Rackel (@RackelZeno) March 19, 2020

Franchement, honnêtement, Shy’m joue vraiment bien et apporte quelque chose de nouveau a la série ! c’est cool!! #Shym #Profilage — L’éClaire (@_TeamMaude) March 19, 2020

Par Non Stop People TV