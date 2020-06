Quels changements pour TPMP à la rentrée ? Cyril Hanouna répond

Ce jeudi, c'était la dernière de "C'est que du kif". L'émission qui a pris le relais de "TPMP" en mode confinement avec "A prendre ou à laisser", s'arrête pour la période estivale. Il est déjà prévu qu'elle revienne à la rentrée, contrairement à l'émission de Valérie Benaïm "C'est que de la télé", qui va s'arrêter. "TPMP" fera aussi son retour, mais à quoi faut-il s'attendre ? Cyril Hanouna détaillé à quoi allait ressembler l'émission dès le mois de septembre dans une annonce faite ce jeudi 18 juin à 20h pile.

"TPMP" change de configuration

"Il n'y aura plus de débat de société dans "TPMP". Ce sera uniquement dans Balance ton post !", a déclaré l'animateur de C8. Fini donc les débats qui s'éternisent et les prises de bec entre chroniqueurs. A la rentrée, place à une émission plus apaisée, plus fun aussi. ". On a envie de vous divertir tous les soirs. L'année prochaine ce sera l'année du divertissement. Dans "TPMP", on va être dans la rigolade absolue." Quid des chroniqueurs ? "Vous êtes tous conviés à l'émission", a assuré Cyril Hanouna. Concrètement, l'émission va changer sur le fond mais aussi sur la forme puisque le plateau ne sera pas le même. "On va revenir avec un plateau plus petit, comme la configuration que l'on avait les premières années", a indiqué le chef d'orchestre Cyril Hanouna.

Christian Clavier dans "A prendre ou à laisser ?"

Enfin, autre annonce, Cyril Hanouna a glissé le nom de l'invité qu'il aimerait absolument avoir dans "A prendre ou à laisser". Et il s'agit de Christian Clavier. Christian. L'animateur est très proche du comédien qu'il aimerait vraiment inviter dans son émission. Il a aussi parlé d'un rêve qui lui tient à cœur : "produire un films avec Christian Clavier".

Par Mélanie C.