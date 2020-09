Question pour un champion : Julien Lepers se plaint de son éviction à Nicolas Sarkozy

Certaines ruptures semblent plus difficiles à digérer que d'autres. Et ce n'est pas Julien Lepers qui dira le contraire ! Évincé de la présentation de "Question pour un champion" en 2016, l'animateur n'a toujours pas digéré la nouvelle. Il a même poursuivi son ancienne boîte de production FremantleMedia, qu'il accuse de "discrimination", devant la justice, réclamant des dommages et intérêts à hauteur de 3,4 millions d'euros. Il n'en touchera finalement que 800 000 comme l'a indiqué son avocat au Parisien : "Mon client a obtenu le minimum. En ne voulant pas attribuer des montants trop importants, le conseil des prud'hommes n'a pas été très courageux. Mais on gagnera le deuxième round. Nous avons tous les éléments pour prouver qu'on ne peut pas licencier une personne parce qu'on estime qu'elle est devenue ringarde".

l'animateur n'a toujours pas tourné la page

Et cette somme n'a pas suffi à faire le deuil. En effet, Julien Lepers déplore encore aujourd'hui le fait qu'il n'ait pas pu dire au revoir aux nombreux téléspectateurs qui le regardait. Il n'est pas rare que sur les plateaux télévisés, l'ancien animateur aborde le sujet. Et il y a quelques jours, Julien Lepers a une nouvelle fois remué le couteau dans la plaie avec une scène pour le moins surréaliste. Il assistait à la séance de dédicace de Nicolas Sarkozy pour son nouveau livre "Le temps des tempêtes". L'ancien président de la République lui demande alors : "ça va Julien ?" Ce à quoi il répond : "Ça va, ça va. À part que la télévision... Delphine Ernotte, remarquable. Il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans... Voilà, je n'en dis pas plus".

Par J.F.