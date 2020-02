Qui veut être mon associé : pourquoi Catherine Barba insupporte les internautes

Le 14 janvier dernier, M6 a lancé un tout nouveau programme baptisé "Qui veut être mon associé ?", produit par Julien Courbet. Dans une interview qu'il a accordée peu de temps avant le coup d'envoi de l'émission, l'actuel présentateur de "Capital" en a expliqué le concept : "Vous avez envie de monter votre boîte et vous avez besoin d'un partenaire pour vous permettre de gagner du temps, par ses conseils et par son réseau. Sur le plateau, vous allez vous retrouver face à cinq investisseurs (NDLR, six en réalité). Il faut arriver à les convaincre lors d'un grand oral d'une heure. Vous leur dites : "Je veux X milliers d'euros pour Y pour cent de mon entreprise' puis vous faites votre exposé. Les cinq investisseurs vont investir leur propre argent, ce n'est pas celui de la chaîne, ni celui de la boîte de production", confiait-il à Femme Actuelle, le Mag. Un format qui n'a pas encore trouvé son public avec des audiences en baisse, comme l'ont rapporté nos confrères de TV Mag le 12 février dernier.

"Elle est en mode économie"

Parmi les six investisseurs de "Qui veut être mon associé ?", les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Catherine Barba, une entrepreneuse de 46 ans experte du commerce électronique et de la transformation numérique. Sur Twitter, certains internautes n'ont pas manqué de pointer du doigt son comportement, lui reprochant de ne pas investir dans les projets présentés par les participants dans l'émission de Julien Courbet. "Est-ce que Catherine Barba a investi au moins une fois ?" s'est interrogé l'un d'entre eux. "Je pense que Catherine Barba a tout investi lors des deux premières émissions, et maintenant elle est en mode économie", a renchéri un autre.

Face aux critiques, un internaute n'a pas hésité à la défendre en faisant une piqûre de rappel. "Ça tacle beaucoup Catherine Barba qui a pourtant investi dans 4 projets (1 seul de moins qu'Eric) et 280 000 euros (340 000 euros pour Eric). Pas si radine quand même", a-t-il posté sur Twitter.

Sinon mis à part parler pour rien dire, est ce que Catherine Barba a investi au moins une fois ? #quiveutetremonassocié — ℳAËVA B. (@mn_bgr) February 11, 2020

@M6 ça sert à rien de nous jouer la carte du suspens on c’est déjà qu’elle va dire non Catherine barba #quiveutetremonassocie #QVEMA — twicognito (@twicognito1) February 11, 2020

Askip Catherine Barba a déjà investit un jour #QVEMA — Chris (@CToutin) February 11, 2020

#QVEMA Catherine Barba c'est une blague elle a participé dès la première émission puis elle après elle met du positif pendant 20 minutes pour finir avec " je vais passer " — Monkey-D-Jonathan (@DeMolJonathan) February 11, 2020

Je pense que Catherine Barba a tout investi lors des deux premières émissions, et maintenant elle est en mode économie. #QVEMA — Kenchibun (@Kenchibun) February 11, 2020

#QVEMA Ca tacle beaucoup Catherine Barba qui a pourtant investit dans 4 projets (1 seul de moins qu'Eric) et 280.000€ (340.000€ pour Éric). Pas si radine quand même https://t.co/HY7SfHfMGE — Maxime Tabouret (@Max_tab) February 11, 2020

