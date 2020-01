Qui veut être mon associé, un échec ? Pourquoi l'émission ne séduit pas

Le 14 janvier, lors de sa première diffusion, l’émission "Qui veut être mon associé ?" animée par Julien Courbet a attiré 1.51 million de téléspectateurs, soit 7.8% du public La semaine suivante le mardi 21 janvier, 1.75 million de téléspectateurs ont été séduits par le programme, mais M6 arrivait en 4e position derrière France 3, TF1 et France 2. Pour M6, c’est la soupe à la grimace. Le concept de "Qui veut être mon associé ?" peine à séduire.

L’émission traite de sujets pointus liés à l’économie

Dans cette émission, de jeunes entrepreneurs viennent présenter leur start-up à des patrons prêts à investir dans leur affaire. Parmi les trois chefs d’entreprise en plateau, on retrouve Marc Simoncini (Meetic), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar) ou Delphine André (patronne de GCA, une multinationale de transport). L’émission parle donc beaucoup d’argent et d’investissements et utilise un vocabulaire propre au milieu des affaires qui peut repousser le grand public. Heureusement, Julien Courbet est passé maître dans l’art de parler d’économie sans rebuter. Le concept de l’émission créée au Japon en 2001 a du mal à s’exporter. Les adaptations en Grande-Bretagne et aux États-Unis ont fait un flop. Mais Nicolas de Tavernost y croit dur comme fer. Pour l’adapter à un public français, M6 a décidé de développer la partie portraits d’entrepreneurs et d’insister sur le parcours de ces derniers. Malgré des audiences décevantes, le patron de M6 a annoncé que tous les numéros tournés seraient diffusés et a même commandé une seconde saison.

Lueur d’espoir pour la chaîne, le programme réalise un bon score auprès des jeunes de 15 à 34 ans. La tendance actuelle est à la création d’entreprises et au statut d’autoentrepreneur plutôt qu’au salariat. M6 tente donc de surfer sur la vague. Seul problème, cette catégorie de personnes ne regarde presque plus la télévision et préfère les programmes à la demande sur Netflix ou autres plateformes. Le replay sauvera-t-il l’émission ?

Par Mélanie C.