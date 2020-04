Qui veut gagner des millions : Camille Combal de retour avec une version confinée

Les programmations des chaînes télévisées sont bousculées avec le confinement. Faute de pouvoir tourner de nouveaux numéros d'émission et des épisodes de feuilleton, les chaînes proposent davantage de rendez-vous "à la maison". Tandis que M6 propose "Tous en cuisine" avec Cyril Lignac, et France 2 inaugure le module "Affaire conclue à la maison", TF1 avait d'abord remplacé son feuilleton "Demain nous appartient" par le magazine "Sept à Huit" en quotidienne. Mais le programme n'a pas rencontré le succès. Pendant cinq jours à partir de ce lundi 13 avril, la chaîne privée diffuse "Le grand bêtisier à la maison", présenté par Karine Ferri et Christophe Beaugrand depuis chez eux. La semaine suivante, les téléspecteurs vont donc avoir un nouveau rendez-vous dès le lundi 20 avril.

Un jeu modifié pour l'occasion

Pour son access, TF1 a décidé de miser sur son célèbre jeu "Qui veut gagner des millions ?" selon les informations de Pure médias. Toujours présentée par Camille Combal, l'émission sera dans une version confinée. Dans ce contexte, quelques changements vont avoir lieu notamment pour le joker "L'avis du public" qui devrait être remplacé. Virtuellement, Camille Combal va recevoir une célébrité également confinée, qui jouera au profit d'une association caritative. Avant une prochaine diffusion, des détails techniques restent encore à régler, avance une source proche. Ce qui explique que la date du retour du jeu ne soit pas encore "définitivement actée".

Par Marie Merlet