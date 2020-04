Qui veut gagner des millions : Camille Combal dévoile les changements pour la version à la maison

Depuis le 17 mars, les Français sont confinés chez eux pour limiter la propagation du coronavirus qui a déjà fait de nombreuses victimes en France. Une mesure prise par le gouvernement et qui se poursuit jusqu'au 11 mai prochain. En plus de bousculer les habitudes et le quotidien de la population, cette crise sanitaire a eu un impact sur le PAF. En effet, plusieurs chaînes ont été contraintes de réorganiser leurs grilles des programmes pour proposer du contenu à leurs téléspectateurs.

C'est le cas de TF1 dont le tournage de sa série phare "Demain nous appartient" a été interrompu. Après avoir proposé quotidiennement un numéro de "Sept à Huit" spécial coronavirus puis une semaine de bêtisier avec Christophe Beaugrand, la chaîne a annoncé le retour de "Qui veut gagner des millions ?" en version confinée.

"Les voisins risquent de monter"

Dans une interview qu'il a accordée à puremédias, Camille Combal s'est confié sur le retour de "Qui veut gagner des millions ?". Qui a eu l'idée de cette nouvelle formule ? "C'est TF1, je l'anime seulement. Ils avaient envie de faire ce jeu parce qu'ils voulaient trouver un moyen de faire des émissions inédites et, en même temps, de pouvoir aider les Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France", a-t-il répondu à nos confrères. L'animateur a ensuite révélé quelles sont les différences avec la version studio du programme. "La principale, c'est qu'on sera vraiment chez moi. Donc si ma chérie utilise le Magimix, on va l'entendre alors qu'en studio, c'est plutôt sonorisé ! (Rires) Plus sérieusement, si nous sommes trop contents, nous allons faire du bruit et les voisins risquent de monter. Et si je hurle à ma fenêtre pour savoir si quelqu'un a la bonne réponse, j'aurai peut-être une réponse !" a-t-il expliqué.

Quant aux gains, quelques changements ont été opérés par la production. "Nous n'aurons pas la même pyramide. Ni les mêmes jokers d'ailleurs puisque nous aurons 'l'appel à la maison' car 'l'avis du public' est plus compliqué chez moi... Les téléspectateurs s'inscrivent actuellement et, complètement au hasard, nous appellerons quelqu'un qui pourra peut-être avoir la bonne réponse à la question. Et même avec le hasard, ce joker garantira sans doute plus de bonnes réponses que le 'Feeling de Camille' (Rires)", a-t-il continué.

Par Non Stop People TV