Qui veut gagner des millions - Gérard Darmon : pourquoi sa prestation a déçu Twitter

En avril dernier, Camille Combal a fait son retour dans "Qui veut gagner des millions ?" dans une version confinée. Il s'était confié à Puremédias sur les changements apportés à cette nouvelle formule du jeu phare de TF1. "On sera vraiment chez moi. Donc si ma chérie utilise le Magimix, on va l'entendre alors qu'en studio, c'est plutôt sonorisé ! (Rires) Plus sérieusement, si nous sommes trop contents, nous allons faire du bruit et les voisins risquent de monter. Et si je hurle à ma fenêtre pour savoir si quelqu'un a la bonne réponse, j'aurai peut-être une réponse !" disait-il.

Avec le déconfinement, Camille Combal a retrouvé le chemin des tournages. En effet, depuis le 11 mai, il anime "Qui veut gagner des millions à la maison ?" directement sur le plateau de l'émission. Depuis, il a reçu par écrans interposés de nombreuses personnalités, de Patrick Bruel à Valérie Damidot en passant par Tomer Sisley et sa femme Sandra, dont le comportement n'avait pas plu aux internautes.

Une prestation bâclée ?

Mercredi 10 juin, Camille Combal a joué avec deux personnalités dans "Qui veut gagner des millions à la maison ?" Après le passage de Christophe Beaugrand qui a remporté 30 000 euros pour la Fondation pour la recherche médical, Gérard Darmon a lui aussi tenté de récolter des fonds pour "tous les chercheurs qui sont mobilisés pour trouver le traitement ou le vaccin contre la Covid-19", a précisé l'animateur.

Malheureusement, Gérard Darmon a perdu en répondant à une question qui valait 6 000 euros. Le total des gains qu'il a remporté en faveur de la Fondation pour la recherche médical s'élève à 1000 euros. Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de pointer du doigt son comportement dans l'émission, et sa performance. "Vu sa motivation pour répondre, je le suspecte d'avoir donner volontairement une mauvaise réponse pour en finir le plus vite possible", a posté un internaute. "J'aime beaucoup Gérard Darmon, mais là... paumer 3 000 euros parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir ni d'utiliser un joker...", a poursuivi un autre.

Ca devait le faire chier de jouer Gerard Darmon #QVGDMALAMAISON Il a montré sa tête et fait sa promo pour le reste ballek ! — Expos1976 (@Expos1976) June 10, 2020

J'aime beaucoup Gérard darmon mais là... paumer 3000 euros parcequ'on ne prend pas le temps de réfléchir ni utiliser 1 joker...

Ah c'est sûr que quand c'est pour une assoc à destination de l'Afrique on fait gaffe... là c'est pour la recherche en #quiveutgagnerdesmillions — xavier76 (@xavier7614) June 10, 2020

Gérard Darmon a plus agi pour la recherche en participant à Qui veut gagner des millions que Frédérique Vidal en 3 ans — bruh (@Valentin_meury) June 10, 2020

Vu sa motivation pour répondre je le suspecte d'avoir donner volontairement une mauvaise réponse pour en finir le plus vite possible #QVGDM #QVGDMALAMAISON — Ax Panda (@Axpanda_) June 10, 2020

Par Non Stop People TV