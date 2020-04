Qui veut gagner des millions : Les internautes s'étonnent de la nouvelle pyramide des gains

Cela fait quelques mois maintenant que Camille Combal a remplacé Jean-Pierre Foucaut à la présentation de Qui veut gagner des millions. Et depuis lundi, l'émission est de retour sur TF1 pour le plus grand plaisir des adeptes. Le programme s'est toutefois adapté aux conditions actuelles puisqu'il est revenu en version confinée.

Évidemment, certaines mesures sont prises pour éviter la tricherie. Dans une interview accordée à Purepeople, Camille Combal s'est confié sur la manière dont il évite le recours à Internet. "Nous allons faire tout un cérémonial au début pour s'assurer qu'il n'y a pas de triche, où nous ferons le tour du domicile de nos célébrités, pour s'assurer aussi qu'il n'y a pas de complice". Il ajoute ensuite que "de toute façon, quelqu’un qui va sur Wikipédia pendant [qu’il] pose la question, cela se voit" "Après, encore une fois, ce sera une version beaucoup plus légère et divertissante qu'en plateau, avec le but d'atteindre le plus de gains possibles pour les Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Mais cela ne deviendra pas Wikipetriche".

qui veut gagner 300 000 euros

Mais durant ce premier épisode, les internautes se sont fait une étrange remarque. En plus des diverses modificiations, la pyramide des gains ne monte plus qu'à 300 000 euros, contrairement au million qui fait la renommée du jeu. Ils ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux à ce sujet : "du coup ça s'appelle "qui veut gagner 300 000 euros maintenant", ou encore "300 000 pour la dernière question !!! Vous voulez pas lâcher le million ?". La chaîne n'a pas encore communiqué mais il y a fort à parier que c'est à cause de la situation actuelle. En effet, TF1 doit faire face durant le confinement à une grosse baisse de ses recettes publicitaires, ce qui engendre une réduction des coûts, obligeant la pyramide à réduire ses gains.

300 000 € pour la dernière question !!! Vous voulez pas lacher le million ??? #QVGDM — Gwen TUOAS (@Gwen0935) April 20, 2020

Euh par contre c’est quoi cet pyramide des gains mdr #QVGDM — Tout sur la tv (@toutsurlatelefr) April 20, 2020

Franchement, j'adore ce jeu et je trouve Combal excellent à l'animation... mais ce faux #QVGDM à domicile, avec une pyramide low-cost, une qualité de son exécrable et un premier invité qui donne envie de fuir, était-ce vraiment une bonne idée pour ce si bon format ?... — Thibault (@Tibo_18) April 20, 2020

Par J.F.