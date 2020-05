Qui veut gagner des millions : Patrick Bruel moqué sur la Toile après une erreur

Pour le retour de Qui veut gagner des millions à la télévision après le confinement en France, TF1 a décidé de proposer une version particulière puisque Camille Combal anime le programme depuis chez lui. Auprès de Puremédias il y a quelques jours, Camille Combal avait expliqué les changements opérés par la production : "Nous n'aurons pas la même pyramide. Ni les mêmes jokers d'ailleurs puisque nous aurons 'l'appel à la maison' car 'l'avis du public' est plus compliqué chez moi... Les téléspectateurs s'inscrivent actuellement et, complètement au hasard, nous appellerons quelqu'un qui pourra peut-être avoir la bonne réponse à la question. Et même avec le hasard, ce joker garantira sans doute plus de bonnes réponses que le 'Feeling de Camille’". Et alors que de nombreuses célébrités se succèdent dans l’émission ces derniers jours, ce jeudi 28 mai c’est Patrick Bruel qui a tenté sa chance pour remporter de l’argent pour Les Restos du coeur.

"Relance toi dans la musique plutôt"

Malheureusement, Patrick Bruel a eu beaucoup de difficultés sur la question à 8000 euros : "En France, combien de mois de l’année commencent toujours par un jour férié ?". Et alors que le chanteur avait le choix entre "2, 3, 4 ou 5", Patrick Bruel a voulu suivre les conseils d’un ami et a répondu la réponse 2. Face à cette mauvaise réponse, Patrick Bruel a été éliminé. Une erreur qui a coûté cher puisque la star française est repartie avec seulement 1000 euros pour l’association. Face à la grosse erreur de Patrick Bruel, les internautes n’ont pas été tendres : "Il est nul sur des questions simples”, “Au moins Patrick Bruel a appris que c’est bien férié le 1er novembre”, “Il n’a pas l’air très malin”, “C'est pas Patrick Bruel mais Patrick Brêle!!!!!”, “Relance-toi dans la musique plutôt”, “Je n’ai jamais vu une partie aussi rapide”, “Ma mère a attendu une semaine de voir Patrick Bruel, il est resté 5 minutes et il a perdu".

@CamilleCombal disait que t'étais inpiégeable ! Bah là pour le coup !

Vraiment désolé pour toi @PatrickBruel mais 1 000 € c'est déjà beau #QVGDMALaMaison pic.twitter.com/fLpc6yWVyT — Florian David (@flo_david88) May 28, 2020

Ohh mais il est sérieux Patrick Bruel??!!! Deux jokers pour rien??!! Un pour Kenji et le pire prendre un joker pour les jours fériés??!!! C'est pas Patrick Bruel mais Patrick Brêle!!!!! @QVGDM_TF1 @CamilleCombal — Lilie (@liliebb78) May 28, 2020

Mdrrrr ma mère elle a attendu une semaine que Patrick bruel passe à qui veut gagner des millions, il est resté 5 min il a perdu — SLOOP SLOOP SLOOP (@EvrardHarry) May 28, 2020

Par Alexia Felix