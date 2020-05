Qui veut gagner des millions : Tomer Sisley et sa femme Sandra épinglés sur Twitter

Le 12 mai dernier, en plein confinement, Tomer Sisley a donné une interview au Figaro dans laquelle il a confirmé avoir signé pour un troisième volet inédit de "Largo Winch". "J'en suis ravi. Je suis obligé d'être en forme physiquement à cause de 'Balthazar', mais j'avoue que je suis un peu ramassé, un peu 'homme des bois' à cause du confinement. Pour 'Largo Winch 3', il faut répéter les cascades et les chorégraphies de baston, mais j'ai l'habitude, je l'ai déjà fait plusieurs fois", confiait-il. Ce nouveau film sera réalisé par Olivier Masset-Depasse.

Dans ce même entretien, Tomer Sisley a raconté ce qu'il a fait pendant son confinement. "Je suis resté chez moi au centre de Paris avec mon épouse Sandra et nos trois enfants. Ils ont huit, onze et douze ans. Comme beaucoup de parents d'élèves, je me suis transformé en professeur des écoles. Je peux vous dire qu'à 20 heures, j'ai aussi envie d'applaudir les enseignants", continuait-il.

"Une moule à son rocher..."

Jeudi 14 mai, les téléspectateurs ont retrouvé Tomer Sisley et sa femme Sandra dans un nouveau numéro de "Qui veut gagner des millions à la maison ?" Le couple a répondu à une série de questions pour tenter de récolter un maximum d'argent pour aider les soignants et les hôpitaux de France face à la crise du coronavirus. Avant sa participation à l'émission de Camille Combal, Sandra Sisley est parvenue à lever 1,5 million d'euros pour les aides-soignants grâce à une vente de charité avec des dons de célébrités (via Le Figaro).

Le passage de Tomer Sisley et Sandra dans "Qui veut gagner des millions à la maison ?" n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. En effet, le couple a été la cible de critiques pour deux raisons : la première, pour leur trop grande proximité pendant le jeu. "Elle ne lui a pas lâché l'épaule depuis le début et ils n'arrêtent pas de s'embrasser", a posté un internaute. "Et on retrouve encore Tomer Sisley avec sa femme qui est collée à lui telle une moule à son rocher (elle a fait pareil dans l'émission de Cyril Lignac mdr)", a continué un autre. La deuxième, pour leur performance jugée décevante sur la Toile. En effet, leur palier a chuté à 1000 euros après qu'ils aient mal répondu à une question. "Qu'est-ce que vous êtes mauvais", a posté un internaute.

Tomer Sisley et sa meuf font « qui veut gagner des millions ». Elle lui a pas lâché l’épaule depuis le début et ils arrêtent pas de s’embrasser, je pense qu’ils ont 14 ans pic.twitter.com/YbcDYYkejd — Ira Jaymes (@IraJaymes) May 14, 2020

@tomersisley qu’est ce que vous êtes mauvais... — Le nom ne peut pas être vide (@zubizarretrapas) May 14, 2020

Et on retrouve encore Tomer Sisley avec sa femme qui est coller à lui telle une moule à son rocher (elle a fait pareil dans l'émission de Cyril Lignac mdr) #QVGDMALaMaison — Vitani6 (@vitani624) May 14, 2020

Elle va tenir Tomer Sisley par l’épaule durant toute l’émission ? #QVGDMALaMaison — Clem Garin (@clem_garin) May 14, 2020

Ah tomer sisley et sa glu .... #QVGDMALaMaison — kenja Tai mu (@cassandreboone) May 14, 2020

Par Non Stop People TV