Quotidien : Anne-Elisabeth Lemoine se lâche et dérape

À l’instar de Cyril Hanouna, Yann Barthès continue d’animer quotidiennement son émission en faisant intervenir des invités à distance. Ce lundi 6 avril 2020, le célèbre animateur avait donc convié Anne-Elisabeth Lemoine en duplex, pour faire fusionner leurs deux émissions durant quelques instants.

Enjouée par l’idée, Anne-Elisabeth Lemoine est donc apparue à l’écran avec joie en lançant avec humour : "J’entame ma quatrième semaine de confinement avec Patrick et Maxime. J’aurais pu me retrouver coincée avec Brad Pitt et Ryan Gosling… Il y a pire".



"On a préparé des blagues énormes, on a répété tout l’après-midi. Maxime vous emmène en régie et moi dans les loges", a ensuite expliqué la chroniqueuse en dévoilant aux téléspectateurs, le mur sur lequel chaque people a laissé sa signature, après avoir participé à son émission.

"Bande de sala**ds"

Quelques minutes après le début de son intervention, Anne-Elisabeth Lemoine a ensuite cru avoir été coupée de l’antenne : "Ça a coupé ? Oh non ça a coupé" a-t-elle lancé tandis que Yann Barthès essayait de lui faire comprendre qu’elle était en réalité, toujours en direct.

Surprise par cette coupure brutale, l’animatrice de 49 ans s’est littéralement lâchée : "Ils ont coupé ! Bande de sa***ds, ils ont coupé les Quotip*te !". De quoi provoquer l’hilarité sur le plateau de l’émission… mais aussi sur les réseaux sociaux où la séquence a été relayée et commentée en masse.



"Quelle séance extraordinaire j’ai trop rigolé un moment exceptionnel hors du temps. Le rire de Babeth impayable merci !", "Des barres de fou rire ce soir dans Quotidien ! Merci à Anne-Elisabeth Lemoine pour ce moment génial !" ou encore "Que ça fait du bien des moments comme ça !" peut-on lire parmi les commentaires en réaction à la fameuse séquence.



Par E.S.