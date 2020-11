Quotidien : Aya Nakamura plante l'émission, Yann Barthès furieux

C'est une venue qui était très attendue. Aya Nakamura devait se rendre sur le plateau de Quotidien ce vendredi 13 novembre pour la promotion de son nouvel et troisième album "Aya" sorti aujourd'hui. Ce dernier était évidemment très attendu par les fans de la jeune femme. Depuis plusieurs années maintenant, elle s'impose comme LA chanteuse de la nouvelle génération. Chacun de ses titres devient un tube, comme "Djadja", "Pookie" ou encore plus récemment "Jolie Nana", faisant d'elle la chanteuse la plus écoutée en France. Et qui dit sortie d'album dit évidemment promotion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec la crise sanitaire, les artistes en ont bien besoin. Mais Aya Nakamura ne l'entend pas de cette oreille. Et pour cause, elle a décidé de ne pas venir sur le plateau, annulant sa venue au dernier moment.

"bon...bah tant pis"

Au début de l'émission Yann Barthès, qui s'est récemment moqué de Pascal Praud déclare : "Aujourd’hui on va faire comme si on était pas un vendredi 13 novembre". En effet, ce jour marque les cinq ans des terribles attentats qui ont touché la France : "De la musique aussi, elle sera là tout à l’heure en live avec nous, mais elle est aussi notre image feel good du jour…"

Quelques minutes après Yann Barthès déclare, agacé : "Bon, elle nous a plantés ! Aya Nakamura nous a plantés. Pas il y a 24h, non ! Il y a une demie-heure ! Elle nous a pas appelés non plus pour nous le dire en même temps".

L'animateur ne s'attendait évidemment pas à cela étant donné que les équipes de la chanteuse ont préparé le plateau. "Ils ont répété ici avec sa team, ils avaient mis un damier sur la scène, les danseurs se sont déplacés, tout le monde s’est déplacé. L’équipe technique, nous aussi on s’est déplacé. Tout le monde s’est déplacé… Sauf une ! Sauf Aya Nakamura ! Bon… Bah tant pis."

Par J.F.