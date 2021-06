Quotidien : Carole Bouquet rembarre Yann Barthès et évoque sa vaccination en direct

Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, l’application de gel hydroalcoolique est devenue un geste courant au quotidien. Si nous en trouvons à l’entrée de tous les magasins et tous les établissements, il y en a bien sûr aussi à l’entrée des plateaux de télé. Chaque soir, sur le plateau de l’émission "Quotidien", Yann Barthès veille ainsi à ce que ses invités se nettoient les mains avant d’entamer la conversation. On se souvient par exemple que l’actrice Maïwenn et que le chanteur Michel Sardou avaient, en direct, refuser d’en mettre…

Ce lundi 7 juin 2021, l’animateur a comme toujours, demandé à ses hôtes, à savoir Monica Bellucci et Carole Bouquet, de s’appliquer du gel sur les mains. De quoi faire réagir Carole Bouquet…

Carole Bouquet se confie sur le vaccin

L’actrice de 63 ans a immédiatement rembarré l’animateur en lançant : "Moi, je suis vaccinée, déjà fait le deuxième vaccin, tout ! Depuis déjà un mois, donc vous ne risquez rien". "Je vois que vous le faites à tout le monde !" a-t-elle ajouté en acceptant néanmoins de s’en appliquer sur les mains. Si elle est aujourd’hui vaccinée, Carole Bouquet avait confié il y a quelques mois, avoir très mal vécu le premier confinement : "Personnellement, je vis mal de ne pas pouvoir voir les gens physiquement, les toucher, les embrasser". Bien que confinée sur l’île de Pantelleria, près le Sicile, où elle possède une propriété, l’actrice avait souffert de l’éloignement de ses proches : "J’avais tellement besoin de contacts que je parlais avec les arbres" déclarait-elle dans une interview accordée à Télé Loisirs.

Aujourd’hui, la comédienne se console avec la reprise de sa vie d’actrice. En août prochain, elle sera à l’affiche de "Fantasmes", le nouveau film des frères Foenkinos dans lequel des acteurs comme Jean-Paul Rouve, Karin Viard, Monica Bellucci ou Ramzy Bedia interpréteront des histoires de couples au centre desquels les mêmes questionnements sur le désir.

Par E.S.