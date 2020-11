Quotidien : Etienne Carbonnier absent de l'antenne, Twitter s'interroge

Cette période est pleine de doutes. Le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement de la France pour tenter de ralentir la propagation de coronavirus qui fait des milliers de morts dans le monde. Quotiennement, le nombre de personnes contaminées par la Covid-19 avoisine les 50.000 cas, un chiffre alarmant, compte tenu de la saturation des hôpitaux. Si pendant ce reconfinement, la plupart des programmations télévisées sont maintenues, notamment les émissions, le moindre changement inquiète les fans. D'ailleurs, ce lundi 2 novembre, les adeptes de l'émission "Quotidien" se sont interrogés concernant l'absence d'un visage phare de ce talk-show d'access prime-time. Contrairement à son habitude, Etienne Carbonnier n'était pas présent autour de la table de Yann Barthès et le présentateur a même annoncé que son chroniqueur ne reviendrait pas avant quelques jours...

Une période difficile

A la place d'Etienne Carbonnier, une jeune femme était présente, prénommée, Angèle Imbert, et cela a intrigué les internautes. Lors de la présentation de son équipe de "Quotidien", Yann Barthès a expliqué avec humour : "Pour ceux qui se disent : 'Mais tiens, Etienne a fait quelques transformations physiques ce week-end'. Non, ce n'est pas Etienne qui est ici, il est beaucoup plus petit. Il s'agit d'Angèle Imbert, c'est la première fois qu'elle est avec nous sur le plateau. Elle travaille avec Etienne depuis pas mal de temps, il est absent pendant quelques jours, donc elle prend dignement la relève !" Bien évidemment, avec la pandémie de coronavirus, l'absence d'Etienne Carbonnier inquiète les internautes. "Il a quoi Etienne Carbonnier? Je m’inquiète pour lui", s'interroge une internaute. Un autre utilisateur de Twitter lui a répondu simplement "Covid". Pour le moment, le principal intéressé, toujours très actif sur les réseaux sociaux, n'a fait aucun commentaire, ce qui ne rassure personne !

Par Solène Sab