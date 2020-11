Quotidien : Léna Situations répond aux critiques de Frédéric Beigbeder

Alors que tous les regards étaient tournés vers Emmanuel Carrère, l'événement littéraire était autre part. En effet, une jeune femme de 22 ans est actuellement en train de rafler tous les records de vente. Léna Situations. Une YouTubeuse qui cartonne depuis plusieurs années maintenant et qui a sorti un livre le 24 septembre dernier "Toujours plus" sur le développement personnel et la confiance en soi. Et depuis, les ventes ne baissent pas. Invitée ce mercredi 11 novembre sur le plateau de Quotidien, Léna Mahfouf de son vrai nom, a annoncé qu'elle avait dépassé les 200 000 exemplaires vendus, de quoi faire pâlir de nombreux écrivains.

Elle s'est donc exprimée sur ce succès face à Yann Barthès et est notamment revenue sur les critiques reçues par certains écrivains, légèrement agacés par son succès.

"On est fatigué par ce snobisme intellectuel"

C'est le cas notamment de Frédéric Beigbeder. Dans les colonnes du Figaro, l'écrivain avait signé une tribune sur le livre de Léna Mahfouf dans laquelle il ne va pas de main morte : "Entre l'Être et le Néant, Léna Situations privilégie plutôt la seconde option", avant d'accabler la jeune femme : un "unique message, martelé à chaque page", un "style écoeurant de démagogie" et "une inculture assumée".

Léna Situations a décidé de se défendre face à Yann Barthès et déclare : "Je ne connais pas du tout ce Monsieur. Je n'ai jamais été à un café avec lui. Mais la critique était comme s'il me connaissait. Il y a eu des attaques comme 'Elle manque cruellement de culture' ou 'Complètement narcissique' ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était un peu la facilité de s'attaquer à la nouvelle génération, ce 'C'était mieux avant'".

Elle ajoute ensuite : "On est fatigué par ce snobisme intellectuel et le mépris qu'on peut avoir face à des jeunes qui essayent de faire des chose. Surtout qu'il m'attaque uniquement parce qu'on a vendu beaucoup de livres. Tout ça n'est que business. Si j'avais été dans le classement après lui, je ne pense pas qu'il aurait porté attention pendant son confinement pour écrire un papier sur moi."

Fredo il a tellement le seum qu’une nana comme Léna (càd jeune et issue de la génération réseaux sociaux) soit numéro 1 des ventes de livres depuis un mois qu’il s’est dit qu’il allait la défoncer gratos dans Le Figaro !

Comme dirait Greta : Chill Fredo, Chill ! pic.twitter.com/22xGSvTTu9 — Emilie_Martinoff (@EmilieMrt) November 7, 2020

"C'est un peu facile de s'attaquer à la nouvelle génération. Et puis, dans le texte, il m'adresse des critiques très personnelles alors que je ne le connais pas ce monsieur !"



Réponse de @LenaSituations à Frédéric Beigbeder dans #Quotidien pic.twitter.com/hV9u4TAdHA — Quotidien (@Qofficiel) November 11, 2020

Par J.F.