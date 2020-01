Quotidien : les moqueries sur le physique d'un adolescent heurtent les internautes

Si les petites moqueries dans "Quotidien" amusent souvent les téléspectateurs et ont construit l'identité de l'émission, certains passages ne passent pas toujours. Comme ce mercredi 15 janvier avec une séquence du "Petit Q". Dans cette chronique humoristique traitant de l'actualité people et culturelle, les téléspectateurs n'ont cette fois-ci pas vraiment ri. En voix off, le journaliste a présenté le travail du jeune américain Wolf Cukier, en stage à la Nasa. Si ce lycéen de 17 ans suscite l'intérêt des médias, c'est parce qu'il a découvert une nouvelle planète nommée "TOI338b" durant l'été 2019. Seulement, le physique du jeune garçon lui a valu des moqueries dans la courte séquence.

Des moqueries sur le physique qui ne passent pas

"Il a une vraie tête de stagiaire à la Nasa. Et surtout... un magnifique monosourcil visible depuis la lune", "Wolftopia, la planète des monosourcils", a décrit la voix off en faisant allusion au monosourcil du lycéen. Pendant que défilent les différentes images des médias américains, un plan serré sur les yeux de Wolf Cukier suscite une autre remarque : "Et chapeau bas à NBC New York qui a osé le zoom sur la bête". De retour sur le plateau, Yann Barthès s'amuse alors à mimer les poils situés entre les deux sourcils du jeune Américain. Des moqueries qui n'ont pas été appréciées des internautes, a repéré le Huffpost. Dans les commentaires sous la vidéo partagée sur le compte Twitter de "Quotidien", plusieurs personnes ont dénoncé les remarques répétées sur le physique en évoquant du "bodyshaming".

Je rejoins tt le monde pour dire que parler de son physique était inapproprié. C'est un gamin de 17ans ça ne se fait pas. Je regarde votre émission ts les soirs. Mais là j'étais vraiment déçue. Heureusement que cet ado n'est pas français il évitera les moqueries de ces camarades — Barbara F (@BarbaraF55) January 15, 2020

Par contre les moqueries répétées, dans votre reportage, sur le physique d’un adolescent c’est moyen... — Timothé Lefebvre (@TimotheLefebvre) January 15, 2020

Et on a déjà insisté lourdement sur son « monosourcil » et moqué son physique... comme dans une cour de récréation, en effet — Chloé Thibaud (@chloethibaud) January 15, 2020

Merci, alors que d’habitude ils sont très progressiste, là on jongle entre body shaming et clichés « nerds », chronique vraiment déplacée, bien triste... — bol (@beyondourbelief) January 15, 2020

Par Marie Merlet