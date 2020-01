Quotidien : Selena Gomez défend sa série "13 Reasons Why" qui fait polémique

Depuis la mise en ligne de la série "13 Reasons Why" sur Netflix, la série adaptée d'un roman ne cesse de faire polémique. Alors que la fiction évoque des sujets lourds comme le harcèlement scolaire et le suicide chez les adolescents, les internautes ont été nombreux à dénoncer le programme produit par Selena Gomez. Bien que la série ait été renouvelée pour une saison 4 et que le succès est au rendez-vous depuis la première saison, de nombreuses personnes ont accusé la série d'être à l'origine de l'augmentation des suicides chez les adolescents. Face à cette polémique, Netflix avait décidé de réagir en supprimant une scène très critiquée. Invitée sur le plateau de Quotidien ce mercredi 15 janvier, Selena Gomez, qui est la productrice de la série, a tenu à prendre la parole pour défendre son projet.

"C'est réel, c'est la vérité"

Face à Yann Barthès, la chanteuse a expliqué qu'elle avait voulu lancer "13 Reasons Why" pour lancer une conversation : "Certains pourraient dire que c'est controversé, et je comprends. Mais la raison pour laquelle 13 Reasons why a eu autant de succès ou a autant dérangé d'autres gens, c'est parce que c'est réel, c'est la vérité. Je pense qu'on a peut-être peur d'effrayer les gens en parlant de harcèlement scolaire, en parlant de cette personne dont on ne sait pas ce qu'elle vit. Or maintenant, le problème est devenu de pire en pire avec les réseaux sociaux. L'objectif c'est de dire réveillez-vous, parce que ça arrive et ça se produit pour des enfants de plus en plus jeunes. Et pour moi, ça ne va pas".

Par Alexia Felix