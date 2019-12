Quotidien : Yann Barthès annonce le départ d'une chroniqueuse emblématique

Depuis 2016, Yann Barthès est couronné de succès aux commandes de "Quotidien". Et depuis les débuts du programme, diffusé sur TMC, plusique membres de l'équipe ont décidé de quitter le navire. L'un des départs les plus remarqués a été celui d'Hugo Clément. Journaliste phare de l'émission, le compagnon d'Alexandra Rosenfeld avait choisi de claquer la porte en novembre 2017. Il avait ensuite été recruté par le site Konbini News pour lequel il avait réalisé des interviews engagées et assumées. Cette collaboration avait pris fin en juin dernier. Depuis, Hugo Clément a de nouveaux projets avec France 2. Autre ex-journaliste de "Quotidien" regretté : Martin Weill. Il avait officialisé son départ de l'émission en septembre dernier. Désormais, il se consacre à des reportages au format plus long, toujours sur TMC.

Un retour aux sources

Un autre visage de "Quotidien" a décidé de tourner la page. Lundi 16 décembre, Yann Barthès a annoncé le départ de Valentine Oberti, chroniqueuse emblématique de son programme depuis sa genèse. "Elle rejoint la rédaction de Mediapart en janvier prochain", a déclaré le présentateur. Après un tonnerre d'applaudissements, Yann Barthès s'est tourné vers les journalistes de Mediapart qu'il recevait alors sur son plateau (dont Marine Turchi qui avait révélé les accusations d'Adèle Haenel au grand jour). "Et bonne chance à vous pour supporter Valentine", a ainsi lancé l'animateur. Il ne s'agit pas vraiment d'un nouveau départ mais plutôt d'un retour aux sources pour Valentine Oberti. En effet, la journaliste a déjà travaillé pour la rédaction d'Edwy Plenel entre 2011 et 2014.

Par Laura C-M