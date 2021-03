Quotidien : Yann Barthès fustige la cérémonie des César

Le 12 mars dernier, la cérémonie des César était diffusée sur Canal+. Et cette dernière a été on ne peut plus étonnante. Et pour cause, après la polémique de l'année dernière et la consécration de Roman Polanski, cette cérémonie a également beaucoup fait parler. En pleine crise sanitaire de la Covid-19, presque aucun film n'est sorti cette année. Et évidemment, les revendications ont été nombreuses. Celle qui a le plus fait parler est sans aucun doute Corinne Masiero. L'actrice s'est mise entièrement nue pour dénoncer la fermeture des lieux culturels. Une séquence qui a vivement fait parler et de nombreuses personnalités ont dénoncé son attitude. Denis Brogniart a été l'un des seuls à prendre sa défense sur les réseaux sociaux : "Là, je trouve qu'il y a du courage. Vous l'auriez fait vous ? Je ne sais pas si elle a bien fait de le faire, je n'ai pas suffisamment réfléchi là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il faut du courage pour avoir envie de faire ça, il faut une forme de détresse".

"Rouvrez vraiment les salles de cinéma. Non, c'est urgent"

Gérard Jugnot a quant à lui fustigé la cérémonie sur RTL. Il a déploré que cette dernière "manquait sévèrement de légèreté", mais aussi "de lucidité". Un avis visiblement partagé par Yann Barthès. Sur le plateau de "Quotidien" lundi 15 mars, le journaliste n'a pas été tendre avec les César : "Nous sommes le jour 3 après les César 2021. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les choses comme avant. Il y a un avant et un après. En tout cas, une chose est sûre, on a vraiment hâte que les salles de cinéma rouvrent pour qu'au moins, ça soit une vraie démarche personnelle d'aller voir les actrices et les acteurs, plutôt que d'avoir des acteurs lâchés dans ton salon avec plein de caca, des tampons sur les oreilles, comme ils l'ont été vendredi". Avant de conclure : "Rouvrez vraiment les salles de cinéma. Non, c'est urgent".

Par J.F.