Quotidien : Yann Barthès moqué pour son accent face à Kylie Minogue

Ce mardi 1er décembre, Yann Barthès n’a pas pu recevoir sur le plateau de Quotidien la star australienne Kylie Minogue. Malgré tout, l’animateur a pu interviewer la chanteuse de 52 ans lors d’un duplex pour faire la promotion de son quinzième album baptisé "Disco". Et pour mener à bien son échange avec Kylie Minogue, Yann Barthès a pris la décision de poser toutes les questions en anglais. Mais rapidement, les internautes ne se sont pas montrés tendre envers l’animateur et son accent : "Il parle l'anglais comme une vache espagnole", a noté un internaute. Toutefois au fil de l’entretien, Yann Barthès s’est montré plus à l’aise et a rapidement rectifié son accent.

Yann barthès amuse Kylie Minogue

Si Yann Barthès a beaucoup amusé les internautes, il a également surpris Kylie Minogue avec un vocabulaire assez particulier. Au moment de la traditionnelle séquence des musiques préférées, Yann Barthès a a voulu savoir "quel est le titre sur lequel elle danse quand elle est complètement ivre ?". Et pour bien lui faire comprendre sa question, l’animateur de Quotidien a utilisé le terme de « hamed », une expression utilisée uniquement dans certains endroits au Royaume-Uni. En entendant ce mot, Kylie Minogue a tout simplement explosé de rire avant de préciser que Yann Barthès a utilisé brillamment un mot "so british". Un beau compliment pour Yann Barthès, qui a ensuite tenté de reproduire l’une des chorégraphies de Kylie Minogue.

Par Alexia Felix