Rachel Legrain-Trapani avoue avoir été "détruite" par les paparazzis

Sur le plateau de "TPMP People" ce vendredi 24 janvier, le débat animé par Matthieu Delormeau tournait autour des paparazzis. La question était : "Violences, photo volées… Faut-il les interdite les paprazzis ?" Un débat plus que d'actualité depuis que l'on a appris que des photos volées de Michael Schumacher auraient été vendues à prix d'or. Selon le journal anglais "Le Mirror", ces photos montrent l'ancien pilote de Formule 1 allongé sur son lit. Tout porte à croire que c'est un proche qui a pris les clichés et non pas un paparazzi lui-même. Mais ma discussion ne s'arrête pas et s'envenime même lorsque Rachel Legrain-Trapani prend la parole.

"J'ai été poursuivie jusque dans ma villa de vacances"

L'ancienne Miss France 2007 a tenu à donner son point de vue et à rappeler qu'elle avait dû subir une certaine forme de harcèlement de la part de certains photographes. "Je pense que je suis la seule ici à avoir vécu de voir des photos nues ou à moitié nue de moi en couverture. Je pense qu'il n'y a personne ici à cette table qui peut comprendre le mal que ça peut faire et comment ça peut détruire une personne", insiste Rachel Legrain-Trapani. Visiblement toujours sous le coup de la colère face aux outrages subis, elle insiste : "Moi je sais que je ne m'attendais absolument pas à être paparazzée parce que je ne me considère pas comme une star, mais après la Coupe du monde j'ai été poursuivie jusque dans ma villa de vacances. Je peux dire que c'est horrible. Ma famille l'a mal vécu. Vous ne vous rendez pas compte. C'est vraiment horrible et violent comme sentiment."

Pour Myriam Palomba, la directrice de rédaction du magazine "Public" présente aussi sur le plateau, il n'y a rien de surprenant à cela. Même si elle "comprend" la réaction de Rachel Legrain-Trapani "quand vous avez des gens connus qui se baladent sur une plage tout nus […] Faut pas vous étonner que quelqu'un prenne une photo."

Par Mélanie C.