Rachel Legrain-Trapani : ce canular téléphonique dont elle a été victime

Alors que le concert des Enfoirés a été diffusé vendredi 6 mars, le plateau de "TPMP People" est revenu le même jour sur cette actualité et les prochains artistes qui pourraient y participer. L’occasion pour Rachel Legrain-Trapani de livrer une amusante anecdote. Elue Miss France en 2007, elle raconte que pendant son règne elle a vécu un moment de solitude. Si elle révèle souvent les coulisses de Miss France, la future maman raconte que quelqu’un l’appelle pendant une émission de radio se faisant passer pour le producteur des Enfoirés. La belle brune qui aurait bien aimé intégrer la troupe à l'époque raconte qu'elle va vite déchanter. Explications.

"J’ai quand même chanté Tata Yoyo !"

La personne à l’autre bout du fil lui confie : "Je suis le producteur des Enfoirés, on aimerait beaucoup que tu sois avec nous cette année". D’abord ravie, Rachel Legrain-Trapani raconte la suite du canular. "Au fur et à mesure il commence à me dire ‘Essaie de chanter Tata Yoyo pour voir ta voix’ Et là je commence à me dire que ça sent mauvais. Et là je dis ‘Non c’est une blague, c’est pas possible !’ Et en fait c’était vraiment un canular téléphonique !" Devant les autres chroniqueurs hilares, la jeune femme confie un sourire aux lèvres : "J’ai quand même chanté Tata Yoyo !" Un canular qu’elle a visiblement bien pris et qui a bien fait rire ses acolytes. Rachel Legrain-Trapani avait récemment défendu la nouvelle Miss France, Clémence Botino, que Matthieu Delormeau trouvait "transparente". Selon elle, les Miss de couleur n’ont pas le même traitement que les autres dans les médias. "Elles font moins de couvertures, elles font moins de prestations etc… C’est quelque chose que l’on remarque" expliquait alors l’ancienne Miss. Des propos qui n'étaient pas partagés par tout le monde.

Par Valentine V.