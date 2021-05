Rachel Legrain-Trapani : comment son ex Ladji Doucouré s'est retrouvé ruiné

En 2019, les téléspectateurs avaient découvert Ladji Doucouré au casting de la dixième saison de "Danse avec les stars". Une compétition pendant laquelle le sportif avait brillé, se hissant jusqu'à la finale du télé-crochet avec sa partenaire, Inès Vandamme. Cette dernière lui avait alors rendu un touchant hommage sur Instagram juste avant de se lancer dans le dernier round de la compétition.

"Merci Ladji Doucouré pour tout le bonheur que tu m'as offert durant presque 3 mois. Je suis heureuse de t'avoir appris à danser et de t'avoir transmis mon amour pour la danse. Mon ami, profitons pleinement de notre finale. Tu es un champion. Tu as toute mon admiration", postait-elle. Finalement, Ladji Doucouré n'avait pas remporté cette édition. C'est Sami El Gueddari qui avait été sacré grand gagnant avec sa partenaire, Fauve Hautot. Après sa participation à "Danse avec les stars", Ladji Doucouré s'était fait discret. Après avoir officié en tant que consultant pour la Diamond League athletics sur Canal +, l'athlète de 38 ans avait participé avec Inès Vandamme, Sami El Gueddari, Loup-Denis Elion et Maud Fontenoy à "Fort Boyard".

"J'ai fait trop confiance"

Spécialiste du 110 mètres haies, Ladji Doucouré a gagné beaucoup d'argent en tant qu'athlète, lui qui a reçu en 2005 le titre de champion du monde. Mais l'ex-compagnon de Rachel Legrain-Trapani a fait confiance aux mauvaises personnes, comme il l'a raconté à "Vice TV" le 27 avril dernier. "Je gagnais bien ma vie. Et je n'ai plus rien. J'ai fait trop confiance", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "J'ai travaillé avec des personnes qui étaient là pour gérer mes biens, mon argent. Faire des investissements sur des trucs sûrs. Dans la pierre, comme on dit (...) Et un jour, je me suis réveillé et il n'y avait plus rien. Et moi, je m'en voulais parce que j'ai fait confiance alors que mon père m'avait dit : 'Ne fais pas confiance aux gens'. Je ne l'ai pas écouté. J'ai fait confiance pendant douze ans. Et les douze ans où j'ai gagné beaucoup d'argent, un jour il n'y avait plus et ça, ça fait mal".

Du jour au lendemain, Ladji Doucouré a tout perdu, confiant son argent à "des conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine". "Tous ces mots que je ne connaissais pas et que ma famille ne connaissait pas. On a fait confiance à des personnes qui étaient proches du milieu. Et ils ont bien géré pour eux. Et quand ta carrière descend, que tu te prends en main, que tu dois faire attention à certaines choses, tu dis : 'Ecoutez, j'avais tant d'argent que je veux prendre là, pour pouvoir aller en stage et gérer la fin de ma carrière'. Tu te rends compte qu'il n'y a plus rien et pouf, il n'y avait plus personne. Au départ, je ne savais même pas ce qu'il se passait. Quand je suis rentré chez moi, il y avait un sceau à ma porte. Le truc rouge que tu ne vois que dans les films", a-t-il continué.

Par Non Stop People TV