Rachel Legrain-Trapani détaille son accouchement sur Instagram

Déjà maman d'un petit garçon prénommé Gianni, Rachel Legrain-Trapani a donné naissance à son deuxième enfant ce mardi 7 juillet 2020. Pour la seconde fois, celle qui avait été élue Miss France en 2007 accueille un petit garçon !

Heureux et ému, c'est le papa du bébé, Valentin Leonard, qui a fièrement annoncé la grande nouvelle il y a quelques heures en publiant une adorable photo de sa chérie tenant leur bébé quelques instants après la naissance : "Bravo à toi mon amour, Rachel. Tu as été courageuse du début jusqu’à la fin. Tu es et tu seras de nouveau une maman parfaite" écrivait-il en légende du cliché.



Au lendemain de cette joyeuse révélation, Rachel Legrain-Trapani qui est à la tête d'une communauté de 270 000 abonnés, a tenu à raconter en détail son accouchement, via un message publié sur Instragram.

Rachel Legrain-Trapani a accouché par césarienne

La jolie brune qui fêtera ses 32 ans le mois prochain a notamment révélé que son petit Andrea est né par césarienne. Une expérience qu'elle qualifie d'assez "bizarre à vivre".



"Je ne me souvenais pas trop de la naissance de Gianni car ça ne s’était pas très bien passé et on m’avait complètement shootée… Donc là, on peut dire que j’ai bien tout ressenti" a-t-elle expliqué à ses fans. Heureusement, l'ancienne reine de beauté a pu compter sur la présence et le grand soutien de son chéri : "Valentin a pu me soutenir et être avec moi à chaque instant. Et comme je m’en doutais, c’est un papa complètement gaga".



S'ils viennent de construire une famille recomposée ensemble, Valentin Leonard, aperçu dans l'émission de téléréalité "Les Marseillais" et Rachel Legrain-Trapani, sont en couple depuis moins d'un an. L'ex du footballeur Aurélie Capoue est en effet tombée enceinte du jeune homme de 31 ans, après seulement deux mois de relation.



