Rachel Legrain-Trapani dévoile un tendre cliché de son accouchement

Rachel Legrain-Trapani vit sur un petit nuage depuis la naissance de son fils Andrea le 7 juillet dernier. La maman du petit Gianni redécouvre la maternité avec son premier enfant qu'elle a eu avec son compagnon Valentin Léonard. Très présente sur les réseaux sociaux, Rachel Legrain-Trapani partage régulièrement ses tendres moments passés avec son bébé, sans échapper parfois aux critiques, et avait même partagé un cliché avant son accouchement. Ce vendredi 7 août marquait le premier mois de son petit Andrea. A cette occasion, Rachel Legrain-Trapani a partagé son bonheur en sa compagnie.

Rachel Legrain-Trapani allaite son bébé

"Un mois que tu nous combles de joie et d'amour Andrea. Bon, un mois aussi que je ne dors pas beaucoup mais j'oublie tout quand je te sens contre moi et que tu me fixes avec tes petits yeux", a-t-elle écrit sur Instagram en partageant une série de clichés avec Andrea. D'abord dans les bras de sa mère, le petit apparaît ensuite dans ceux de son grand frère, Gianni. Le jeune garçon de cinq ans se montre tout sourire en câlinant son petit frère. Enfin, Rachel Legrain-Trapani a partagé un cliché inédit de son accouchement où elle allaite pour la première fois son bébé. Après avoir accouché par césarienne, la maman s'était déjà confiée sur le réseau social : "Je ne me souvenais pas trop de la naissance de Gianni car ça ne s’était pas très bien passé et on m’avait complètement shootée… Donc là, on peut dire que j’ai bien tout ressenti. Valentin a pu me soutenir et être avec moi à chaque instant. Et comme je m’en doutais, c’est un papa complètement gaga".

Par Marie Merlet