Rachel Legrain-Trapani enceinte dévoile son baby-bump et son incroyable routine sportive

Rachel Legrain-Trapani est dans la dernière ligne droite. La compagne de Valentin Leonard doit accoucher d'ici peu. Une situation plutôt stressante vue la période dans laquelle on vit. Confinement, déconfinement, gestes barrières... Déjà mère d'un petit garçon, elle ne devrait pas s'inquiéter pour l'accouchement et pourtant... Avec le coronavirus, les règles ont changé et même pendant ce moment, il va falloir adopter les gestes barrière, porter des gants et des masques. Difficile donc de se projeter dans une telle situation. La jeune maman relativise toutefois.

Squatts, pompes, chaise... Rien n'arrête Rachel Legrain-Trapani !

Vendredi 22 mai, après une séance de shopping durant laquelle elle s'est achetée un pyjama pour quand elle sera à la maternité et des vêtements pour son futur enfant, elle a fait une séance de sport accompagnée de son conjoint. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle ne lésine pas sur les efforts. L'ex-Miss France a publié sa routine dans une story Instagram en accéléré. On la voit enchaîner l'exercice de la chaise dos-à-dos avec Valentin, des pompes, des squatts avec des poids. Bref, la future maman a la forme... et aussi les formes !

En effet Rachel Legrain-Trapani a ensuite publié une photo dans laquelle elle dévoile son énorme baby-bump. Enceinte, mais en forme et avec classe. Elle n'affiche aucun signe de fatigue, de quoi rendre jaloux même les plus sportifs d'entre nous ! Dans les commentaires, tout le monde félicite la future maman y compris... son cher et tendre Valentin Leonard qui écrit "Bien joué bébé". Ce à quoi l'intéressée a répondu avec l'émoji cœur. Trop mignon !

Par Mélanie C.