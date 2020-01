Rachel Legrain-Trapani enceinte, elle révèle comment elle a appris sa grossesse

En couple depuis l'été 2019 avec Valentin Léonard, un ancien candidat de télé-réalité, Rachel Legrain-Trapani a surpris tout le monde il y a quelques jours en annonçant en direct dans TPMP People qu'elle était enceinte de son nouveau compagnon. Rapidement, Valentin Léonard avait confirmé la nouvelle sur Instagram : "C’est le moment de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle qui nous remplit de bonheur depuis maintenant plus de 3 mois. Rachel et moi attendons l’arrivée de notre petit bébé dans quelques mois. La plus belle des choses qui puisse arriver dans une vie, je vais bientôt être papa et suis aujourd’hui le plus heureux du monde. Une nouvelle vie qui se prépare, une vie de famille avec la femme que j’aime plus que tout. Nous sommes remplis de joie, d’émotion et de bonheur. Cette année 2020 ne peut commencer de la plus belle des manières".

En pleine randonnée dans le désert marocain

Tout simplement heureuse, Rachel Legrain-Trapani enchaîne les confidences sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques heures, la future maman a tenu sur Instagram à raconter à ses fans la manière dont elle a appris sa nouvelle grossesse alors qu'elle effectuait une randonnée pédestre dans le désert marocain : "J’ai su que j’étais enceinte en arrivant sur notre campement dans le désert lors du Trek... je n’avais pas la possibilité de faire un test (forcément pas de pharmacie à l’horizon) mais je le sentais au plus profond de moi. À chaque kilomètre que je faisais, je pensais à lui (ou à elle) en espérant qu’il s’accroche et qu’il tienne le coup. Je me réveillais le matin à 6h avec les nausées et l’appréhension des 20km que j’allais parcourir dans les dunes. On a réussi ensemble cette expérience qui restera incroyable avec mon petit haricot dans le ventre". Heureusement, le bébé s'est bien accroché.

Par Alexia Felix