Rachel Legrain-Trapani enceinte, elle se confie sur sa grossesse compliquée

L'année 2020 commence d'une très belle manière pour Rachel Legrain-Trapani. En couple avec Valentin Léonard, un ancien candidat de télé-réalité, l'ancienne Miss France a annoncé en direct dans TPMP People le vendredi 10 janvier sa toute nouvelle grossesse : "J'ai une annonce solennelle. On n'est pas huit autour de cette table, on est neuf". De son côté, Valentin Léonard a fait l'annonce sur les réseaux sociaux : "C’est le moment de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle qui nous remplit de bonheur depuis maintenant plus de 3 mois. Rachel et moi attendons l’arrivée de notre petit bébé dans quelques mois. La plus belle des choses qui puisse arriver dans une vie, je vais bientôt être papa et suis aujourd’hui le plus heureux du monde. Une nouvelle vie qui se prépare, une vie de famille avec la femme que j’aime plus que tout. Nous sommes remplis de joie, d’émotion et de bonheur. Cette année 2020 ne peut commencer de la plus belle des manières".

"J'essaie de me reposer"

Mais si depuis le couple vit un véritable bonheur, Rachel Legrain-Trapani doit à présent faire face aux symptômes de la grossesse. Sur son compte Instagram, l'ancienne Miss France a fait savoir à ses abonnés qu'elle vivait une grossesse un peu compliquée alors qu'elle est enceinte de trois mois : "Après une semaine de reprise intense, je n’ai absolument pas bougé de la journée... j’essaie de me reposer un maximum quand c’est possible! Je vis une grossesse tellement différente de la première : j’ai eu droit à tous les maux de grossesse". Toutefois la jeune femme a trouvé un moyen de surmonter cette épreuve en reprenant l'écriture de son blog afin d'obtenir des conseils des autres mamans.

Par Alexia Felix