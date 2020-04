Rachel Legrain-Trapani enceinte et confinée, elle donne des nouvelles rassurantes

Il y a quelques semaines, l'ancienne Miss France annonçait attendre son deuxième enfant. En couple avec Valentin Leonard, ils seront bientôt parents d'un petit garçon. Rachel Legrain-Trapani a dévoilé le sexe du bébé, récemment sur Instagram. "Ça sera donc un petit gars... Mes hommes, mes amours. Quelle journée riche en émotions !". Mais la situation s'est annoncée plus compliquée que prévue. Avec la crise du coronavirus, la jeune femme vit une grossesse plutôt stressante, "j'ai peur de donner naissance à mon deuxième fils dans ces conditions et je m'inquiète aussi pour le premier" confiait-elle sur Instagram.

une grossesse particulière

Ce mercredi 22 avril, Rachel Legrain-Trapani qui a des idées de prénom pour son futur bébé, a tenu à rassurer ses fans sur sa grossesse. Dans une publication, l'ancienne Miss France donne des nouvelles plutôt positives sur son état de santé. "Dernière ligne (pas tout à fait) droite... on s’accroche ! Première visite aux urgences maternité qui m’a permis de voir comment le futur papa réagirait ahaha. Le dos ensuite qui se bloque suite au stress mais j’ai trop de chance d’avoir un chéri aux petits soins qui me redonne le sourire sans oublier mon Gianni qui me fait des massages au top”. Elle adresse ensuite un petit message à ses abonnés qui l'a soutienne durant cette période particulièrement compliquée : "Merci à vous aussi pour vos messages et votre soutien chaque jour. J'espère que vous allez tous bien ! Prenez soin de vous."

Par J.F.