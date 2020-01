Rachel Legrain-Trapani enceinte : le sexe de son deuxième bébé dévoilé

Pour révéler le sexe de son bébé, Rachel Legrain-Trapani a vu les choses en grand. Enceinte pour la seconde fois après avoir eu son fils Gianni, la chroniqueuse de TPMP People s'est de nouveau lancée dans l'aventure avec son compagnon Valentin Léonard. Le couple qui a officialisé sa relation en août dernier attend depuis quelques mois cet heureux événement qu'ils ont célébré lors d'une baby-shower ce samedi 25 janvier. C'est dans le prestigieux hôtel Mariott aux Champs Elysées à Paris que Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont réalisé les festivités. Un choix qui n'est pas anodin : "Trop heureuse d'être dans cet endroit. Il y a deux ans, j'étais témoin du mariage de ma meilleure amie, et aujourd'hui on fait une fête pour notre futur baby", a écrit la reine de beauté sur Instagram.

Le vœu de son fils Gianni est réalisé

Leurs invités ont ainsi pu découvrir la décoration avec des ballons, des gâteaux et des nounours et parier sur le sexe du bébé en choisissant des rubans roses ou bleus. Présente à cette baby-shower, Valérie Bègue a montré en story sur Instagram le petit Gianni qui avait déjà fait son choix pour avoir un petit-frère. Et son vœu va se réaliser. Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont fait leur "gender reveal" en annonçant qu'ils attendaient un petit garçon. Sous les applaudissements des invités, le couple s'est embrassé sous les confettis bleus. Et leur bébé est déjà bien gâté. De nombreux cadeaux leur ont été offerts, dont un body à l'effigie du PSG. Pour le moment la date d'accouchement de Rachel Legrain-Trapani n'est pas connue.

Par Marie Merlet