Rachel Legrain-Trapani enceinte : Son compagnon partage une adorable photo

Rachel Legrain-Trapani commence cette année 2020 en beauté. L'ex Miss France 2007 attend son premier enfant avec son compagnon Valentin Léonard. Le couple file le parfait amour depuis août 2019, date à laquelle ils ont officialisé leur relation. Depuis, Rachel Legrain-Trapani, qui a répondu à Vaimalama Chaves sur leur relation, n'hésite pas à partager son bonheur et son amour sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le jeune couple a décidé de passer à l'étape supérieure et de former une belle et heureuse famille. Ce vendredi 10 janvier, Valentin Léonard, le boyfriend de Rachel Legrain-Trapani a partagé cette merveilleuse nouvelle sur son compte Instagram. Ils vont devenir très prochainement des heureux parents. L'influenceur a posté deux clichés adorables pour faire part de leur bonheur et en a profité pour faire une superbe déclaration d'amour à celle qui partage sa vie.

"Rachel et moi attendons l’arrivée de notre petit bébé"

C'est sur son compte Instagram que Valentin Léonard a tenu à partager la nouvelle. Sur les photos, les amoureux s'affichent avec des sweats gris dont le texte en dit long sur leur avenir puisqu'il est noté respectivement "mum" et "dad". Pour accompagner ses clichés, le chéri de Rachel Legrain-Trapani a fait part de son amour pour la mère de son futur enfant : "C’est le moment de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle qui nous remplit de bonheur depuis maintenant plus de 3 mois. Rachel et moi attendons l’arrivée de notre petit bébé dans quelques mois. La plus belle des choses qui puisse arriver dans une vie, je vais bientôt être papa et suis aujourd’hui le plus heureux du monde. Une nouvelle vie qui se prépare, une vie de famille avec la femme que j’aime plus que tout. Nous sommes remplis de joie, d’émotion et de bonheur. Cette année 2020 ne peut commencer de la plus belle des manières.". Un message rempli d'amour. La Miss France 2007 ne devrait pas tarder à partager elle-même la nouvelle à ses abonnés.

Par Solène Sab